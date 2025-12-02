Grit Ebner: eine Pionierin wird 90

Wien (OTS) -

Mutig, tatkräftig, voranschreitend: Diese und mehr Eigenschaften zeichnen Grit Ebner aus, die den Verein aktion leben österreich von 1976 bis Ende 1990 als Generalsekretärin aufbaute und von 1995 bis 2001 als Präsidentin in die Zukunft führte. Der Staat dankte ihr mit dem Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

Am Anfang war die Idee

Ihr wichtigstes Anliegen war der Aufbau der Schwangerenberatung. „Am Anfang gab es außer der Idee über die künftige Arbeit nichts, aber schon gar nichts“, erzählte Grit Ebner über diese Zeit. Ohne ihr großes Gottvertrauen, wie sie immer betonte, wäre das nicht möglich gewesen. Aufgrund von Informationen in Wiener Straßenbahnen mit der Telefonnummer von aktion leben kamen die ersten Frauen in die Beratung, die ersten Spenden kamen von Privatpersonen und später durch Erlagschein-Beilagen. Finanzielle Abhängigkeit wollte die gebürtige Wienerin immer vermeiden und stattdessen durch höchste Qualität der Arbeit Spenderinnen und Spender überzeugen. Dies ist bis heute Basis der Tätigkeit von aktion leben österreich.

„Eine Beratungsstelle darf keine Überredungsstelle sein“

Die Beratung sollte, so ihre Überzeugung, nie manipulieren. Sie sollte ergebnisoffen durchgeführt werden. So sagte sie: „ Die Frau (das Paar), die (das) Beratung in Anspruch nimmt, muss Gewissheit haben, als Mensch ernst genommen zu werden und sich nicht der Gefahr der Manipulation auszuliefern. Eine Beratungsstelle darf nicht eine Überredungsstelle sein wollen. “

Standortbestimmung zur Fristenregelung

Unter ihrer Federführung verabschiedete die aktion leben 1989 die sogenannte Standortbestimmung, in der der Verein die Fristenregelung akzeptierte und auf Hilfe und Bewusstseinsbildung setzte. Dadurch und durch Informationen über Methoden der Verhütung sollte es zu möglichst wenig Schwangerschaftsabbrüchen kommen. Grit Ebner führte zudem sehr früh die Beratung nach einem Abbruch ein, um den Frauen „geschulte Hilfen“ bei der Aufarbeitung anbieten zu können.

Vorgeburtliche Beziehung: Wissen nach Österreich gebracht

Viele Themen, mit denen sich aktion leben heute beschäftigt, hat Grit Ebner initiiert. Sie war es, die bereits vor Jahrzehnten in den USA Pioniere der prä- und perinatalen Psychologie kennenlernte, sich mit der neu gegründeten Fachgesellschaft ISPPM (Internationale Studiengesellschaft für Prä- und Perinatale Psychologie und Medizin) vernetzte und dieses Wissen in Österreich verbreitete. 1988 gab aktion leben ihre erste Broschüre zur pränatalen Psychologie heraus: „Im Zwiegespräch – Beziehung zwischen Mutter und Kind vor und bei der Geburt.“ Die Beratung profitierte enorm von diesem Wissen und die frühe Beschäftigung mit der Pränatalen Psychologie ermöglichte aktion leben, als eine der ersten den enormen Wert der „Bindungsanalyse – vorgeburtliche Beziehungsförderung“ für die Begleitung von schwangeren Frauen zu erkennen.

Menschenwürde ist unteilbar

Grit Ebner war überzeugt, dass Menschenwürde unteilbar ist und auch den ungeborenen Menschen zukommt. Daher beschäftigte sich aktion leben unter ihrer Führung mit modernen Fortpflanzungstechniken, aber auch mit damals noch utopisch wirkenden Techniken: etwa der Genmanipulation am Embryo oder der Leihmutterschaft. Grit Ebner warnte davor bereits Anfang der 1980er Jahre.

Als Präsidentin veranlasste sie die erste Broschüre zum Thema Pränataldiagnostik und informierte mit aktion leben über deren selektiven Charakter. Um Frauen und Paare bestmöglich begleiten zu können, gelang es ihr, mit dem Bundesministerium für Familien ein Curriculum für Beratung rund um Pränataldiagnostik einzuführen.

Erfolgreiche Bürgerinitiativen

Initiativen unter ihrer Führung waren weiters die Organisation mehrerer Bürgerinitiativen, zum Beispiel im Jahr 1997 „Bevor es zu spät ist“. Über 100.000 Bürgerinnen und Bürger unterstützten die weitblickende Forderung nach einem Verbot des Klonens. Zahlreiche Tagungen zur Schwangerenberatung, zum Thema Leben mit Behinderung, zur Bioethik trugen zur Kompetenzerweiterung von Fachkräften und Interessierten bei. Dazu gehörten: „Behinderte Menschen an unserer Seite – Integration statt Isolation“ im Jahr 1990 oder „Der (Alp)Traum vom perfekten Menschen“ 1997. Seit 1978 feiert aktion leben den Tag des Lebens, eine weitere Idee von Grit Ebner.

Republik dankt für „differenzierte Auseinandersetzung“

Anlässlich ihres 60. Geburtstags ehrte die Republik Österreich den Einsatz von Grit Ebner für die aktion leben mit der Verleihung des „Silbernen Ehrenzeichens“. Gewürdigt wurden besonders ihre großen Verdienste „um eine differenzierte Auseinandersetzung“ mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch.

„Hoffnung weitergeben“