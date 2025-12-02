LICHT INS DUNKEL 2025: FM4 unterstützt die Österreichische Gesellschaft für ME/CFS

Wien (OTS) -

FM4 unterstützt im Rahmen der ORF-Aktion LICHT INS DUNKEL die Österreichische Gesellschaft für ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom). Ausführliche Berichterstattung zum Thema gibt es auf allen FM4-Kanälen bis 26. Dezember. Außerdem finden etwa die „FM4 Wunschtage – Dein Track für den guten Zweck“ statt, bei denen sich die Hörer:innen für eine Spende einen Song zu den Feiertagen wünschen können.

ME/CFS ist eine chronische Multisystemerkrankung, die unter anderem nach Virusinfekten wie Covid, Epstein-Barr oder Influenza auftreten kann. Sie gilt als schwerste Form von Long-Covid. Je nach Ausprägung führt ME/CFS zu massiven körperlichen Einschränkungen. In Österreich gibt es bis zu 80.000 Betroffene. Die meisten erkranken schon als junge Menschen, Frauen häufiger als Männer. Im Rahmen von LICHT INS DUNKEL sammelt FM4 Spenden für den Unterstützungsfonds der Österreichischen Gesellschaft für ME/CFS, der Betroffenen bei Arzt- und Therapiekosten hilft sowie die Anschaffung von Hilfsmitteln wie Rollstühlen, Pflegebetten oder Schulavataren ermöglicht. Rechtsberatungs- und Rechtsvertretungskosten werden ebenfalls finanziell unterstützt. Ein kleiner Teil der Mittel wird auch für die dringend notwendige Aufklärungs- und Awarenessarbeit verwendet. FM4 berichtet bis 26. Dezember auf allen FM4-Kanälen ausführlich zum Thema – zu hören sind Livetalks, Reportagen sowie Interviews mit Betroffenen und Ärztinnen und Ärzten – und unterstützt die Österreichische Gesellschaft für ME/CFS im Dezember mit verschiedenen Aktionen.

„Dein Track für den guten Zweck“ ist wieder das Motto an den „FM4 Wunschtagen“: Von Montag, den 22. bis Mittwoch, den 24. Dezember gestalten die Hörer:innen das FM4 Musikprogramm zu Weihnachten und können sich für eine Spende für den Unterstützungsfonds der Österreichischen Gesellschaft für ME/CFS einen Song zu den Feiertagen wünschen.

Am Freitag, den 12. Dezember gibt es den „FM4 Promi Punsch“ für den guten Zweck: Sängerin Ankathie Koi, FM4-„Morning Show“-Host Stuart Freeman, Comedian und FM4-Host Antonia Stabinger und Kabarettist Der Kuseng schenken von 18.00 bis 21.00 Uhr am LICHT INS DUNKEL-Punschstand am Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn Punsch aus.

Auch für 2026 gibt es wieder einen FM4 Stehkalender – „Let it shine“ ist das Thema, unter dem der Kalender mit Fotos von FM4-Hörer:innen für Glanz und Licht im neuen Jahr sorgt. Der Reinerlös aus dem Verkauf geht ebenfalls an die Österreichische Gesellschaft für ME/CFS. Den FM4 Stehkalender gibt es ab sofort in ausgewählten Verkaufsstellen und im FM4 Shop. Außerdem gibt es ab 8. Dezember im FM4 Shop kostenlos und versandkostenfrei das FM4 Geschenkpapier zu bestellen, jedem Bogen liegt ein Erlagschein für eine Spende an LICHT INS DUNKEL bei. Mit dem Vermerk „FM4“ geht jede Spende an den Unterstützungsfonds der Österreichischen Gesellschaft für ME/CFS.