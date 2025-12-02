Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse für Rechtsanwalt und Kunstmäzen Dr. Stefan Wurst

Wien (OTS) -

Die Räumlichkeiten des Bundeskanzleramts boten Montagabend (1.12.2025) den Rahmen für die Auszeichnung eines außergewöhnlichen Förderers und Botschafters von Kunst und Kultur in Österreich: Rechtsanwalt Dr. Stefan Wurst wurde in einem feierlichen Akt von Staatssekretär Alexander Pröll das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse verliehen. Obwohl als Anwalt höchst engagiert und seit nunmehr 20 Jahren mit eigener Kanzlei erfolgreich, gelten sein Engagement und Herzblut seit jeher auch der Kultur, und das auf mannigfaltige Weise, wie sein Laudator, der Kameramann und Filmregisseur Xaver Schwarzenberger in der Laudatio ausführte.

Seit über 30 Jahren ist Dr. Wurst im Vorstand des österreichischen Komitees Venedig lebt (dzt. in der Funktion des Vizepräsidenten) in enger Verbindung mit der UNESCO und den venezianischen Denkmalschutzbehörden aktiv und setzt sich dafür ein, dass die Kunstschätze der Stadt erhalten und renoviert werden. Er engagiert sich in der Karl Stojka Holocaust Memorial Society und bei den Friends of Education Africa in Vienna, unterstützt die ukrainische Griechisch-Katholische Kirche, ist über viele Jahre im Vorstand des Life Ball Trägervereines Aids Life/Life+ aktiv und stand den Vereinen auch als Anwalt zur Seite – pro bono, versteht sich.

Doch Stefan Wurst steckt auch selbst voll Schaffensdrang: Mit großer Begeisterung verfasst er Texte, Gedichte und Essays, liefert Vorworte, Laudationes und Texte für die musikalische Umsetzung durch eine Reihe namhafter Künstler. Seit 2014 ist er zudem im Vorstand der Altkalksburger Vereinigung (AKV), der Alumni-Vereinigung des Kollegiums Kalksburg, und führt diese aktuell als Präsident. Er fördert junge Talente, unterstützt etablierte Kunstschaffende und nimmt eine aktive Rolle in wichtigen Organisationen ein. Er ist ein Unterstützer und Botschafter Österreichs und Wiens im allerbesten Sinne, der internationale Gäste immer wieder mit seinen pointierten und detailreichen Führungen und Einladungen zu Konzerten und Opern begeistert.

Der Einladung zum Festakt waren zahlreichen Persönlichkeiten gefolgt, darunter Bezirksvorsteher Markus Figl, Entertainer Alfons Haider, Life Ball Organisator Gerry Keszler, Norbert Kettner (Wien Tourismus), Kammersänger Herbert Lippert, Staatssekretärin a.D. Christine Marek, Thomas Mück (AUVA), Franz Radatz (Radatz Wurstwaren), Sängerin Birgit Sarata, Präsident Alexander Scheuwimmer (Österreichischer Juristenverband), Kammersänger Clemens Unterreiner, Wolfgang Fischer (DDSG), Manfred Matzka (Österreichische Bundestheater Holding), Vizekanzler a.D. Wilhelm Molterer, Karikaturist Michael Pammesberger und Franz Patay (Vereinigte Bühnen Wien).