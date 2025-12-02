  • 02.12.2025, 09:02:32
Weihnachtsrekord: Post bewegte rund 1,6 Millionen Pakete an einem einzigen Tag

Wien (OTS) - 

Das Christkind hat alle Hände voll zu tun – und die Österreichische Post ebenso. Mehrere Tage in Folge wurden nun über eine Million Pakete transportiert, der Tagesrekord für das Jahr 2025 wurde vorerst mit rund 1,6 Millionen Paketen am 1. Dezember erreicht.

Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG:Rund 1,6 Millionen Pakete an einem einzigen Tag sind ein neuer Rekord und zeigen die enorme Leistungsfähigkeit unseres Teams. Trotz dieser Spitzenmengen stellen wir sicher, dass alle Pakete pünktlich und zuverlässig ankommen. Mein Dank gilt unseren Mitarbeiter*innen, die in dieser intensiven Zeit alles geben, um Österreich zu Weihnachten miteinander zu verbinden.

Bis Heiligabend prognostiziert die Post weiterhin hohe Sendungsmengen. Allein im Dezember erwartet die Post rund 20 Millionen Pakete. Zudem rechnet das Unternehmen in der Adventzeit mit ca. 50 Millionen Briefen und Weihnachtskarten.

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Post AG
Presse-Team
Telefon: +43 57767 – 32010
E-Mail: presse@post.at

