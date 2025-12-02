Wiener Gastronomie lässt es Warm ums Herz werden

Wien (OTS) -

Wien erstrahlt in vorweihnachtlichem Glanz, die Weihnachtsmärkte und Punschhütten sind wieder gut besucht und in vielen Gastrobetrieben der Stadt finden Weihnachtsfeiern statt. „Doch an kalten Wintertagen ist nicht allen Menschen zum Feiern zumute, manche sorgen sich darum die eigenen vier Wände warm zu halten. Und da wollen wir Wiener Gastronomen gemeinsam mit unseren Gästen helfen. Denn die Wiener Wirtshäuser, Restaurants und Cafés sind Orte der Wärme und Nähe. Orte, an denen man zusammenkommt, um Zeit miteinander zu verbringen. Und diese Wärme und Nähe wollen wir auch jenen spenden, die nicht zu uns kommen können“, erklärt Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien. Deshalb startet die Fachgruppe nun die Aktion „Warm ums Herz“, in deren Rahmen die Wiener Gastronomen unterschiedliche Charity-Aktionen zugunsten der Caritas durchführen.

„Sei es ein „Warm ums Herz-Punsch“, von dessen Erlös ein Euro an die Aktion fließt, sei es ein Spenden-Dinner für Stammgäste zugunsten der Aktion, oder auch nur eine Spendenbox am Tresen. Die Möglichkeiten, gemeinsam mit den Gästen jenen zu helfen, die etwas Wärme dringend gebrauchen können, ist groß. Und ich freue mich über jeden einzelnen Gastronomiebetrieb der Stadt, der sich beteiligt und etwas einfallen lässt“, erklärt Peschta. Und hat damit schon erste Mitstreiter gefunden: „Die Gastro-Familien Huth, Querfeldt, Kolarik und Leupold wollen sich beispielsweise mit allen ihren Lokalen beteiligen. Und einige mehr haben auch bereits zugesagt, Aktionen zugunsten Warm ums Herz zu organisieren.“

„Nach Jahren der Krise steigt der Druck auf viele Menschen enorm. Das beobachten wir in unseren Sozialberatungsstellen, in den Lebensmittelausgaben, beim Suppenbus, in der Gruft und an vielen anderen Orten der täglichen Caritashilfe, wo wir armutsbetroffene und obdachlose Menschen dank Spenden mit dem Nötigsten versorgen können. Die anstehenden Sparmaßnahmen von Bund und Ländern werden den Druck auf die Menschen noch einmal verschärfen. Umso wichtiger ist, dass wir gemeinsam hinschauen und helfen! Jede Spende zählt – sie schenkt Wärme und Hoffnung. Herzlichen Dank für die wichtige Unterstützung,“ betont Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien.

Peschta: „Ich bin überzeugt man kann als Wirt sehr viel bewegen, denn wir stehen ja in der Mitte der Gesellschaft. Zu uns kommen alle Menschen unserer Stadt, egal wie alt, wie gebildet oder wie reich. Uns macht als Gastronomie ja der Kontakt zu allen Wienerinnen und Wienern aus. Und ich denke, die Vorweihnachtszeit ist der richtige Moment, diese Kontakte für einen guten Zweck zu nutzen.“

Rezept-Tipp: Der Wiener Warm ums Herz-Punsch

Wer in den kommenden Wochen auf ein Angebot unter dem Titel „Warm ums Herz-Punsch“ stößt, kann sicher sein, dass er mit dessen Konsumation etwas Gutes tut – denn ein Euro von jedem verkauften Warm ums Herz-Punsch fließt an die gemeinsame Spendenaktion der Wiener Gastronomie zu Gunsten der Caritas. Und wer ihn selbst nachkochen will, kann folgendes Rezept nutzen:

Zutaten (für ca. 4–6 Portionen):

750 ml Kirschsaft

250 ml Rotwein (oder Früchtetee für eine alkoholfreie Variante)

150 ml Inländer-Rum (optional – für alkoholfrei einfach weglassen)

1 Bio-Orange, in Scheiben

1 Zimtstange

3 Nelken

1 Stück Sternanis

2 EL Honig

ein Schuss Zitronensaft