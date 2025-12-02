- 02.12.2025, 09:00:05
- /
- OTS0027
Sportpsychologische Ausbildung für den Spitzensport – mentale Stabilität als Erfolgsfaktor im Hochleistungsumfeld
Österreichisches Ausbildungsinstitut setzt neue Standards in der deutschsprachigenSportpsychologie
Sportpsychologische Ausbildung für den Spitzensport – mentale Stabilität als Erfolgsfaktor im Hochleistungsumfeld
Österreichisches Ausbildungsinstitut setzt neue Standards in der Sportpsychologie
Mentale Stabilität als Basis für nachhaltige Spitzenleistung
Im Spitzensport entscheiden oft kleinste Unterschiede über Sieg oder Niederlage. Doch langfristiger Erfolg entsteht nicht allein durch Talent, Technik oder Training – sondern durch mentale Stabilität, Selbststeuerung und Resilienz.
Mit dem Center of Mental Excellence GmbH koordiniert ein österreichisches Ausbildungszentrum die sportpsychologische Ausbildung im deutschsprachigen Raum. Die Initiative richtet sich an Psychologinnen, Psychotherapeuten, Psychiater und Fachkräfte aus dem Leistungssport, die Athlet*innen professionell in mentalen und emotionalen Prozessen begleiten möchten.
„Mentale Stabilität ist kein Zufallsprodukt – sie ist trainierbar“, betont Dr. Dr. Christopher Willis, Sport- und Performancepsychologe sowie Leiter der Plattform.
„Unsere Ausbildung verbindet wissenschaftliche Tiefe mit unmittelbarer Praxiserfahrung aus dem Spitzensport. Unsere bisherigen Absolvent*innen sind in Nachwuchsleistungszentren der deutschen Bundesliga sowie an Olympia- und Leistungssportzentren tätig. Nicht nur im Spitzensport, sondern auch im Bereich Human Resources werden sie zunehmend engagiert.“
Strukturiertes Lehrgangssystem – praxisnah und wissenschaftlich fundiert
Das modulare Ausbildungssystem startet im Frühjahr 2026 und vermittelt Kompetenzen in folgenden Kernbereichen:
Mentale Leistungsdiagnostik und Trainingsbegleitung
Wettkampfvorbereitung und Emotionssteuerung
Motivation, Fokus und Routinen im Hochleistungssport
Krisenmanagement, Verletzungsbewältigung und Comeback-Coaching
Kommunikation und interdisziplinäre Zusammenarbeit
Ethik, Rollenverständnis und Grenzen sportpsychologischer Arbeit
Die Lehrgänge orientieren sich an den EuroPsy-Standards und berücksichtigen aktuelle Forschungsergebnisse aus der Sportpsychologie, Neuroforschung und Leistungsdiagnostik.
Kooperation mit Verbänden, Universitäten und Leistungszentren
Die Plattform arbeitet mit deutschen und österreichischen Fachverbänden, Olympiastützpunkten und Hochschulen zusammen, um praxisnahe Ausbildungsstandards zu gewährleisten.
So entsteht ein europaweit vernetztes System zur Professionalisierung sportpsychologischer Arbeit im Spitzensport.
Start der Lehrgänge Frühjahr 2026 – www.ausbildungsportpsychologie.at
Ab Frühjahr 2026 werden die Lehrgänge an mehreren Standorten in München, Köln, Berlin, Wien und Innsbruck angeboten.
Zielgruppe sind Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, Psychiaterinnen sowie sportwissenschaftliche Expertinnen, die ihre Kompetenzen auf Spitzensportniveau weiterentwickeln möchten.
Rückfragen & Kontakt
Center of Mental Excellence Gmbh
Dr. Dr. Christopher Willis
Telefon: 43 (0)660 225 2270
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | CEX