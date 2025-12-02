Wien/Innsbruck (OTS) -

Sportpsychologische Ausbildung für den Spitzensport – mentale Stabilität als Erfolgsfaktor im Hochleistungsumfeld

Österreichisches Ausbildungsinstitut setzt neue Standards in der Sportpsychologie

Mentale Stabilität als Basis für nachhaltige Spitzenleistung

Im Spitzensport entscheiden oft kleinste Unterschiede über Sieg oder Niederlage. Doch langfristiger Erfolg entsteht nicht allein durch Talent, Technik oder Training – sondern durch mentale Stabilität, Selbststeuerung und Resilienz.

Mit dem Center of Mental Excellence GmbH koordiniert ein österreichisches Ausbildungszentrum die sportpsychologische Ausbildung im deutschsprachigen Raum. Die Initiative richtet sich an Psychologinnen, Psychotherapeuten, Psychiater und Fachkräfte aus dem Leistungssport, die Athlet*innen professionell in mentalen und emotionalen Prozessen begleiten möchten.

„Mentale Stabilität ist kein Zufallsprodukt – sie ist trainierbar“, betont Dr. Dr. Christopher Willis, Sport- und Performancepsychologe sowie Leiter der Plattform.

„Unsere Ausbildung verbindet wissenschaftliche Tiefe mit unmittelbarer Praxiserfahrung aus dem Spitzensport. Unsere bisherigen Absolvent*innen sind in Nachwuchsleistungszentren der deutschen Bundesliga sowie an Olympia- und Leistungssportzentren tätig. Nicht nur im Spitzensport, sondern auch im Bereich Human Resources werden sie zunehmend engagiert.“

Strukturiertes Lehrgangssystem – praxisnah und wissenschaftlich fundiert

Das modulare Ausbildungssystem startet im Frühjahr 2026 und vermittelt Kompetenzen in folgenden Kernbereichen:

Mentale Leistungsdiagnostik und Trainingsbegleitung

Wettkampfvorbereitung und Emotionssteuerung

Motivation, Fokus und Routinen im Hochleistungssport

Krisenmanagement, Verletzungsbewältigung und Comeback-Coaching

Kommunikation und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Ethik, Rollenverständnis und Grenzen sportpsychologischer Arbeit

Die Lehrgänge orientieren sich an den EuroPsy-Standards und berücksichtigen aktuelle Forschungsergebnisse aus der Sportpsychologie, Neuroforschung und Leistungsdiagnostik.

Kooperation mit Verbänden, Universitäten und Leistungszentren

Die Plattform arbeitet mit deutschen und österreichischen Fachverbänden, Olympiastützpunkten und Hochschulen zusammen, um praxisnahe Ausbildungsstandards zu gewährleisten.

So entsteht ein europaweit vernetztes System zur Professionalisierung sportpsychologischer Arbeit im Spitzensport.

Start der Lehrgänge Frühjahr 2026 – www.ausbildungsportpsychologie.at

Ab Frühjahr 2026 werden die Lehrgänge an mehreren Standorten in München, Köln, Berlin, Wien und Innsbruck angeboten.

Zielgruppe sind Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, Psychiaterinnen sowie sportwissenschaftliche Expertinnen, die ihre Kompetenzen auf Spitzensportniveau weiterentwickeln möchten.