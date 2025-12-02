Volksanwältin Gaby Schwarz: Barrierefreiheit ist nicht Kür, sondern Pflicht

Wien (OTS) -

„Barrierefreiheit bedeutet Selbstbestimmtheit für die Betroffenen. Noch immer sind Menschen mit Behinderung im Alltag mit Hindernissen konfrontiert, die vermeidbar wären – wenn man sie ernst nimmt. Es geht nicht um ein Extra-Service oder Luxus, sondern um ein Grundrecht. Ohne fremde Hilfe in ein Amtsgebäude oder in ein Museum zu kommen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen oder einfach in die eigenen vier Wände zu gelangen, das sind simple Wünsche, die Menschen mit Behinderungen oft verwehrt bleiben. Ich sage: Barrierefreiheit ist nicht die Kür, sondern Pflicht. Aber hier gibt es noch viel zu tun“, betont Volksanwältin Gaby Schwarz im Vorfeld zum Int. Tag der Menschen mit Behinderung.

„Ich habe ein Problem damit, wenn Menschen mit Behinderung zu Bittstellern degradiert werden und setze mich mit aller Kraft für echte Inklusion ein“, verweist die Volksanwältin etwa auf die Sozialservicestelle Wels, die aufgrund ihrer Hartnäckigkeit mittlerweile mittels einer mobilen Rampe barrierefrei erreicht werden kann. Die Volksanwältin hat sich auch am Friedhof Stammersdorf eingeschalten. Dort wurden zur Förderung der Biodiversität Wege aus Waschbetonplatten entfernt, wodurch der barrierefreie Zugang zu Gräbern erschwert ist. „Barrierefreiheit darf nicht der Biodiversität geopfert werden. Ich bleibe dran, bis es eine Lösung gibt, die beiden Anliegen gerecht wird“, so Gaby Schwarz.

Auch die Volksanwaltschaft selbst hat sich in pucto Barrierefreiheit verbessert – nämlich mit dem Relaunch ihrer Homepage. Die Website www.volksanwaltschaft.gv.at wurde 2025 grunderneuert und ist jetzt noch benutzerfreundlicher. Texte können dank KI-Unterstützung mehrsprachig und auch in Leichter Sprache angezeigt werden. „Ich bin stolz darauf, dass unsere Homepage nun dem höchsten Standard an Barrierefreiheit entspricht. Das macht uns zu einem nationalen Vorzeigemodell“, hält Gaby Schwarz fest.