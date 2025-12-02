Stars und Creator:innen rufen zur Christkind-Aktion für Tiere auf

Wien/Vösendorf (OTS) -

Am Giving Tuesday, dem internationalen Aktionstag für Großzügigkeit, setzen Stars und Creator:innen ein besonderes Zeichen für Tiere in Not.

Seit mehr als sechs Jahrzehnten zählt die Christkind-Aktion von Tierschutz Austria zu den berührendsten Traditionen der österreichischen Tierschutzlandschaft. Auch heuer ruft eine Mischung aus den führenden Creator:innen Österreichs und langjährigen Unterstützer:innen dazu auf, die Weihnachtswünsche der tierischen Schützlinge von Tierschutz Austria, dem Wiener Tierschutzverein, zu erfüllen.

„ Es ist wunderschön zu sehen, wie stark die jüngere Generation für Tiere eintritt. Die Creator:innen erreichen Zielgruppen, die wir früher kaum ansprechen konnten, und geben unserer Aktion enormen Auftrieb “, sagt Lisa Müllner, Leiterin und Koordinatorin der Christkind-Aktion.

Jugend entdeckt ihr Herz für Tiere

Immer mehr junge Menschen engagieren sich für das Wohl von Tieren, und heuer zeigen mehrere Creator:innen, wie stark digitale Communities wirken können. Mimisglobe porträtiert in ihren Storys mit großer Authentizität, wie kleine Gesten viel Freude bereiten. Dragqueen Maximilianmateo verbindet humorvolle Offenheit mit ernst gemeintem Einsatz für Tierwohl und schafft damit eine ungewöhnlich starke emotionale Verbindung zum Thema. Die Social-Media-Persönlichkeit alinexuee erinnert ihre Community daran, dass jedes einzelne Päckchen zählt und kein Wunsch zu klein ist, um Hoffnung zu schenken.

Diese Stimmen verdeutlichen, wie die jüngere Generation Tierliebe sichtbar macht und ihren Teil beiträgt, damit Weihnachten auch für jene Tiere besonders wird, die schon lange im Tierheim leben.

Prominente halten der Herzensaktion seit Jahren die Treue

Neben den neuen Creator:innen engagieren sich auch jene Persönlichkeiten weiterhin, die die Christkind-Aktion seit vielen Jahren unterstützen. Dazu gehören Simone Lugner, die regelmäßig auf die Bedürfnisse von Tierheimtieren aufmerksam macht, ebenso wie Tierbotschafterin Monica Weinzettl, die sich mit klaren Appellen für den Schutz von Tieren starkmacht. Auch Andi Herzog, der gemeinsam mit seinem Hund Samy ein fixer Bestandteil der Aktion ist, sowie Toni Polster, Ina Regen, Pizzera & Jaus, Avec und Florian von Folkshilfe tragen dazu bei, die Initiative öffentlich sichtbar zu halten. Ihr gemeinsames Signal bleibt unverändert: Tiere in Not verdienen Zuwendung, Wärme und Wertschätzung – besonders zu Weihnachten.

So funktioniert die Christkind-Aktion

Die Teilnahme an der Aktion ist unkompliziert und für alle möglich. Auf der Website www.christkind-aktion.at können Tierfreundinnen und Tierfreunde ein Tier auswählen, dessen Wunschzettel abrufen und ein oder mehrere Geschenke besorgen. Die Päckchen können persönlich im Tierschutzhaus Vösendorf abgegeben oder per Post zugesendet werden.

„ Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten zählt jedes Päckchen doppelt “, sagt Stephan Scheidl, Leiter des Tierschutzhauses in Vösendorf von Tierschutz Austria. „Viele unserer Langsitzer warten seit über einem Jahr auf ein Zuhause. Die Christkind-Aktion zeigt ihnen und uns, dass sie nicht vergessen werden.“

Ein Weihnachtsfest voller Nähe und Wärme

Über 50 Tiere – darunter Hunde, Katzen, Kaninchen, Exoten und Wildtiiere – haben heuer ihre Wunschzettel verfasst. Für viele von ihnen bedeutet die Christkind-Aktion einen der wenigen Momente im Jahr, in denen spürbar wird, dass Menschen an sie denken.

Seit 62 Jahren beweist die Aktion, dass Mitgefühl keine Altersgrenze kennt. Sie vereint Stars, Creator:innen und Unterstützer:innen aus allen Generationen und macht deutlich, dass Weihnachten für alle da ist. Mit jedem erfüllten Wunsch wächst die Wärme in einem Tierleben, das viel zu lange auf einen Lichtblick gewartet hat.



