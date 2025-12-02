FmB präsentiert Positionspapier: Lebensrealitäten und Forderungen der Frauen* mit Behinderungen in Österreich

Wien (OTS) -

Das Positionspapier 2025 von FmB – Interessensvertretung Frauen* mit Behinderungen zeigt, wie Frauen* und Mädchen* mit Behinderungen in Österreich Abwertung durch Ableismus und Sexismus erleben und stellt in 12 Kapiteln 74 Forderungen, um dies zu ändern

„Unser Positionspapier fasst zusammen, was wir Frauen* mit Behinderungen brauchen: Empowerment, Platz an den Entscheidungstischen und politische Maßnahmen, die unsere Lebensrealitäten ernst nehmen“, sagt Heidemarie Egger, geschäftsführende Co-Vorsitzende von FmB.

Zu den wichtigsten Forderungen zählen:

barrierefreie und anti-ableistischer Gewaltschutz

Auf- und Ausbau von anti-ableistischer und feministischer Peerberatung und Empowerment

barrierefreie, anti-ableistische und gendersensible Gesundheitsversorgung

bedarfsorientierte und flächendeckende Persönliche Assistenz als Schlüssel zu Gewaltschutz und Selbstbestimmung für Frauen* mit Behinderungen

gleichberechtigter Zugang zu Bildung und zum Arbeitsmarkt, um Frauen* mit Behinderungen ökonomische Selbstbestimmung zu ermöglichen.

politische Teilhabe und gesicherte Interessensvertretung

Das FmB Positionspapier 2025 wurde von den Mitgliedern von FmB – Interessensvertretung Frauen* mit Behinderungen erarbeitet und bei der Generalversammlung am 14.11.2025 einstimmig beschlossen.

Julia Moser, geschäftsführende Co-Vorsitzende von FmB: „Unser Positionspapier zeigt, was es braucht, damit Politik und Gesellschaft ihrer menschenrechtlichen Verantwortung gegenüber Frauen* und Mädchen* mit Behinderungen nachkommen. Gemeinsam mit der Community der österreichischen Frauen* mit Behinderungen setzen wir uns für die Umsetzung dieser Forderungen ein.“

FmB – Interessensvertretung Frauen* mit Behinderungen

Die erste unabhängige Interessensvertretung von Frauen* mit Behinderungen in Österreich. Der Verein steht für Anti-Ableismus, Feminismus und Intersektionalität.