Kunstasyl25 verbindet Kunst und Solidarität.

Wien (OTS) -

Unter www.dorotheum.com/asylinnot kommen seit gestern 88 ausgewählte Werkspenden österreichischer und internationaler Künstler:innen bis zum 15.12.2023 um 17 Uhr online zur Versteigerung.

Kunstasyl25 wird organisiert und kuratiert von Sashi Turkof, Künstlerin und ehm. Vorsitzende der JÖH Wien, die die Werke auswählt und das Rahmenprogramm entwirft.

Mit dabei sind namhafte österreichische und internationale Künstler:innen wie Arnulf Rainer, Gunter Damisch, Katharina Prantl, Valentin Oman und Rosemarie Benedikt. Ergänzt wird das Programm durch etablierte Positionen der jungen Kunstszene, darunter Moritz Berg, Denise Rudolf Frank und Alina Grabovsky.

Begleitend dazu werden alle Werke vom 2.– 4. Dezember im REAKTOR Wien ausgestellt – mit einem vielfältigen Rahmenprogramm aus Podiumsdiskussion, Filmvorführung in Zusammenarbeit mit dem This Human World Festival und einem großen Benefizkonzert von ELSA.

GEBOTE ABGEBEN

online unter: www.dorotheum.com/asylinnot

von 01.12.2025 bis 15.12.2025

RAHMENPROGRAMM

REAKTOR Wien | 2.–4. Dezember 2025

Geblergasse 40, 1170 Wien

Dienstag, 2. Dezember

18:00 – Offizielle Vernissage

19:00 – Podiumsdiskussion: „Asyl zwischen Menschenrecht und Repression“ mit Kübra Atasoy (Asyl in Not), Bernhard Weidinger (DÖW), moderiert von Celeste Illanaev (jetzt.at)

Mittwoch, 3. Dezember

13:00 – Workshop mit dem DÖW: Asyl als politisches Feld im historischen Kontext

19:00 – Einführungsvortrag & Filmvorführung mit dem This Human World Festival:

„Ausländer Raus! Schlingensiefs Container“ (2002)