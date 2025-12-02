Wie Weihnachten schmeckt – süßes Brauchtum in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Wenn in Niederösterreich die ersten Kerzen brennen und der Duft von Zimt, Mohn und frischen Christstollen durch die Küchen zieht, wird die weihnachtliche Vorfreude spürbar. Das „Erlebnis Österreich“ aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich ist eine filmische Reise durch das vorweihnachtliche Niederösterreich, die zeigt, wie vielfältig und köstlich Weihnachten in Niederösterreich schmeckt. Mit alten Bräuchen, regionalen Spezialitäten und Menschen, die Tradition mit Herz weitertragen, begleitet der Film (Gestaltung: Veronika Regl, Kamera: Franz Cee) durch die stille Vorweihnachtszeit in Niederösterreich.

Im Weinviertel bricht Bäuerin Elisabeth Lust-Sauberer noch in der Dämmerung zur Rorate auf. Zu Fuß geht sie an Weinkellern vorbei, der nur von Kerzen erleuchteten Kirche entgegen – ein stilles Innehalten im Advent, das bis heute gepflegt wird. Nicht weit entfernt, am Biobauernhof Popp, läuft der Ofen auf Hochtouren. Mehr als 20 Sorten Weihnachtskekse – oder Krapferl, wie man hier sagt – entstehen in liebevoller Handarbeit. Über die Hälfte davon mit Walnüssen, dem typischen Geschmack des Weinviertels. Die „Madeira-Kekse“ gelten als Königsdisziplin. Für Anni Klima im Industrieviertel, genauer gesagt in Mödling, beginnt die Weihnachtszeit schon im November. Dann steht sie in ihrer kleinen Küche, rührt, bäckt und verziert kunstvoll Lebkuchen für alle Anlässe. Seit 1994 widmet sie sich nebenberuflich der süßen Handwerkskunst – mit Zutaten ausschließlich aus der Region. Jedes Herz, jeder Stern ist ein Unikat – und Annis Art, die Adventzeit duftend lebendig zu machen.

Im Waldviertel wird das Jesuskind fündig – hier entstehen kunstvolle Krippen aus Mohnkapseln. Das „Gold des Nordens“ findet aber auch in der Backstube seinen Platz: Am Mohnhof Greßl, umgeben von weiten Feldern, bäckt Margarete Greßl das typische Weihnachtsgebäck, den Waldviertler Mohntaler. Im Mostviertel darf das, was dem Viertel seinen Namen gibt, nicht fehlen: der Most. Sylvia Zöchinger erinnert sich noch lebhaft an den Mostpudding ihrer Kindheit – und bewahrt diese Tradition bis heute.

Dieses „Erlebnis Österreich“ aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich ist eine filmisch–kulinarische Hommage an den Advent in Niederösterreich, die typische Weihnachtsbäckerei und an die Menschen, die ihre weihnachtlichen Bräuche mit Hingabe bewahren und neu beleben.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer