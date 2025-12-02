Mojito schlägt Jagatee: Mehrheit will Strand- statt Winterurlaub zu Weihnachten

Wien (OTS) -

„Es ist ein Ergebnis, das den österreichischen Touristiker:innen vielleicht nicht gefällt: 61 % der Österreicher:innen, die am Heiligen Abend verreisen oder gerne würden, wollen einen Urlaub mit Strand und Sonne, nur 24 % den klassischen Winterurlaub,“ so Triple M Chefin Christina Matzka zu ihrer aktuellen Studie. „Zwischen tatsächlichem Verhalten und Wünschen ist noch ein weiter Weg, aber die Studie zeigt eine Grundeinstellung,“ so Matzka weiter. Als Gründe sieht sie: 1. Eine generelle Diversifizierung der Konsumpräferenzen. 2. Der Klimawandel zehrt am Idealbild des Winter Wonderland. 3. Viele Menschen mit Migrationshintergrund haben wenig Bezug zu Outdoor-Aktivitäten im Winter. - Vielleicht überraschend: Bei den unter 30-jährigen ist der Wunsch nach einem Winterurlaub mit 54 % massiv stärker als bei der Generation 50 Plus mit 15 %. Matzka: „Dies stimmt einerseits optimistisch, da der Markt ‚nachwächst‘, andererseits sind die über 50-jährigen eindeutig kaufkräftiger.“