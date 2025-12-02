  • 02.12.2025, 08:30:33
  • /
  • OTS0020

Mojito schlägt Jagatee: Mehrheit will Strand- statt Winterurlaub zu Weihnachten

Aktuelle Triple M Studie zeigt: 14 Prozent der Österreicher:innen verreisen am Heiligen Abend oder würden gerne, von diesen will die Mehrheit ins Warme.

Balkendiagramm Präferenzen Weihnachtsurlaub
Wien (OTS) - 

„Es ist ein Ergebnis, das den österreichischen Touristiker:innen vielleicht nicht gefällt: 61 % der Österreicher:innen, die am Heiligen Abend verreisen oder gerne würden, wollen einen Urlaub mit Strand und Sonne, nur 24 % den klassischen Winterurlaub,“ so Triple M Chefin Christina Matzka zu ihrer aktuellen Studie. „Zwischen tatsächlichem Verhalten und Wünschen ist noch ein weiter Weg, aber die Studie zeigt eine Grundeinstellung,“ so Matzka weiter. Als Gründe sieht sie: 1. Eine generelle Diversifizierung der Konsumpräferenzen. 2. Der Klimawandel zehrt am Idealbild des Winter Wonderland. 3. Viele Menschen mit Migrationshintergrund haben wenig Bezug zu Outdoor-Aktivitäten im Winter. - Vielleicht überraschend: Bei den unter 30-jährigen ist der Wunsch nach einem Winterurlaub mit 54 % massiv stärker als bei der Generation 50 Plus mit 15 %. Matzka: „Dies stimmt einerseits optimistisch, da der Markt ‚nachwächst‘, andererseits sind die über 50-jährigen eindeutig kaufkräftiger.“

Rückfragen & Kontakt

Triple M Matzka Markt- und Meinungsforschung
Christina Matzka
Telefon: +43 650 339 02 75
E-Mail: christina.matzka@triple-m-mafo.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright