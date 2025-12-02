Marchetti: „Erstes Adventwochenende war ein kräftiges Lebenszeichen des österreichischen Handels“

Wien (OTS) -

„Das erste Adventwochenende war ein kräftiges Lebenszeichen des österreichischen Handels und ein wichtiges Zeichen für den wirtschaftlichen Aufschwung unseres Landes. Wie der Handelsverbandschef Rainer Will in einer Aussendung mitteilte, übertraf das erste Adventwochenende für den Handel alle Erwartungen. Der erste Adventsamstag hat für einen starken Auftakt in das Weihnachtsgeschäft gesorgt, der ein deutliches Zeichen für einen guten Beginn der wichtigsten Einkaufsphase des Jahres ist. Auch die Besucherzahlen in Einkaufsstraßen und Shoppingmalls sprechen für sich: Zahlreiche Händler und Einkaufszentren verzeichneten einen Anstieg der Kundinnen und Kunden von bis zu 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Wir sehen also, dass es mit der Konsumentenstimmung wieder bergauf geht und das zarte Pflänzchen unserer Wirtschaft wieder zu sprießen beginnt“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Dieses gute erste Adventwochenende ist ein sehr erfreuliches Zeichen im Sinne unserer Wirtschaft. Das Ziel bleibt unverändert, die ‚2-1-0‘-Formel unseres Bundeskanzlers Christian Stocker umzusetzen. Dafür ist ein starker Handel essenziell. Trotz herausfordernder Zeiten erleben wir eine positive Grundstimmung im Land. Diesen Schwung gilt es beizubehalten, um für eine anhaltende Belebung zu sorgen. Eine Belebung, die nicht nur dem Handel, sondern der gesamten österreichischen Wirtschaft zum Aufschwung verhilft. Die Volkspartei arbeitet in der Bundesregierung unermüdlich daran, die richtigen Maßnahmen zu setzen um den Aufschwung für Österreich weiter voranzutreiben“, so Marchetti abschließend.