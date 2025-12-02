HV Aviso | Einladung zur Pressekonferenz von HV und WIFO am 11. Dez: Wie läuft das Weihnachtsgeschäft & das Gesamtjahr 2025 in Österreich?

Wien (OTS) -

Der Dezember ist für den Großteil der österreichischen Einzelhändler der wichtigste Monat im Geschäftsjahr. Die absoluten Mehrumsätze, die durch das Weihnachtsgeschäft erzielt werden, haben von 2015 bis 2020 stetig zugelegt, seither war die reale Umsatzentwicklung stagnierend.

Heuer sind die österreichischen Händler nicht nur mit steigenden Kosten in allen Bereichen konfrontiert, sondern auch mit einer beispiellos hohen Zahl an Insolvenzen. Hinzu kommen eine historisch hohe Sparquote von über 12% und ein fundamentaler Wandel in unserem Konsumverhalten: Longevity, Sober Curious, Selbstoptimierung und Re-Commerce boomen, der klassische Konsum von Waren geht hingegen zurück. Künstliche Intelligenz und Agentic Commerce verändern das Spielfeld ebenfalls fundamental.

Wie wirken sich all diese Faktoren und Trends auf die Umsätze im Weihnachtsgeschäft 2025 aus? Haben wir unsere Geschenke-Auswahl längst an die KI ausgelagert?

aus? Haben wir unsere Geschenke-Auswahl längst an die ausgelagert? Welche Rolle spielen Adventmärkte sowie die Sondereinkaufstage Black Friday und Cyber Monday ?

sowie die Sondereinkaufstage und ? Welche Bedeutung kommt dem heimischen eCommerce sowie den Onlinehändlern aus Drittstaaten (u.a. Amazon) heuer zu?

sowie den (u.a. Amazon) heuer zu? Wer legt sich Giftpakete von Fernost-Plattformen unter den Weihnachtsbaum?

unter den Weihnachtsbaum? Und welche Prognose lässt sich für das Geschäftsjahr 2026 ableiten?

Am Donnerstag, 11. Dezember, präsentieren der Handelsverband und das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) gemeinsam die traditionelle Prognose für das Weihnachtsgeschäft sowie eine Gesamtjahresbilanz für 2025. Darüber hinaus werden die Ergebnisse einer aktuellen Händlerblitzumfrage sowie die alljährliche konsumentenseitige "Consumer Check"-Studie vorgestellt, welche in Kooperation mit Reppublika Research durchgeführt wurde. So kann sowohl die Händler- als auch die Konsumentenseite berücksichtigt und ein ganzheitlicher Ausblick auf das bundesweite Weihnachtsgeschäft – stationär und online – gegeben werden. Regionale bzw. bundeslandspezifische Unterschiede werden im Pressegespräch ebenfalls behandelt.

Ob auf das Christkind angesichts der schwierigen konjunkturellen Entwicklung wirklich Verlass ist, erfahren Sie am Donnerstag, 11. Dezember 2025, ab 09:30 Uhr live vor Ort im Presseclub Concordia oder alternativ im ZOOM-Livestream.

Ihre Gesprächspartner:

Dr. Jürgen Bierbaumer | Senior Economist WIFO

| Senior Economist WIFO Ing. Mag. Rainer Will | Geschäftsführer Handelsverband

Das Pressegespräch findet hybrid statt. Sie können entweder persönlich im Presseclub Concordia teilnehmen oder die PK online via Zoom verfolgen. Um teilnehmen zu können, melden Sie sich bitte sobald wie möglich per Mail an: gerald.kuehberger@handelsverband.at

Pressekonferenz: Wie läuft das Weihnachtsgeschäft 2025 + Ausblick 2026

Hybride PK: Live vor Ort im Presseclub Concordia oder virtuell via ZOOM (Link wird nach Anmeldung zugeschickt)

Datum: 11.12.2025, 09:30 Uhr - 11.12.2025, 10:15 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich