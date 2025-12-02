Innovative Akne-Lasertherapie aus den USA erstmals in Österreich verfügbar

Wien (OTS) -

Weltweit sind Akne-Laser bei Hautärzten schon länger im Einsatz. In Österreich bietet nun erstmals das dermatologische Zentrum „Medizin am Hauptbahnhof“ in Wien diese neuartige Therapieform an, die nun in Europa zugelassen ist. Das Ziel ist die hautschonende Stilllegung von Talgdrüsen – speziell bei Menschen mit mittelschwerer bis schwerer Akne.

Wer kennt sie nicht? Pickel, Pusteln und Mitesser – sie machen vielen Menschen das Leben schwer. Wenn Akne nicht rechtzeitig behandelt wird, kann diese Erkrankung der Talgdrüsen zu einer chronisch-entzündlichen Hautkrankheit werden. Statt Cremes und Peelings müssen dann Antibiotika oder hochkonzentrierte Vitamin A-Tabletten eingenommen werden, die aber Nebenwirkungen mit sich bringen können.

Einen neuen Lösungsansatz für leidgeplante Menschen verspricht die Akne-Lasertherapie. Vorreiter in Österreich ist das dermatologische Zentrum „Medizin am Hauptbahnhof“ in Wien.

Weltweit gibt es nur zwei Unternehmen, die entsprechende Laser-Geräte für diese Akne-Therapie anbieten. In Wien hat man sich für den in den USA entwickelten „Accure“ entschieden. Die Accure-Lasertherapie wird von einigen führenden dermatologischen Praxen rund um den Globus angeboten und ist von der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA zugelassen.

Patienten mit schwerer Akne als Hauptzielgruppe

Was ist das Besondere an der neuen Lasertherapie? „ Der Accure-Laser setzt direkt bei der Ursache der Akne an und das sind die überaktiven Talgdrüsen “, erklärt Dr. Johannes Bisschoff, ärztlicher Leiter von „Medizin am Hauptbahnhof“. Der Laser arbeitet mit einer speziellen Lichtwellenlänge und verödet die Talgdrüsen ohne die Hautoberfläche zu verletzen. Die Ergebnisse sind eine dauerhafte Regulation der Talgproduktion und weniger Pickel, Mitesser und Entzündungen.

Für wen ist der Accure-Laser geeignet? Zielgruppe sind vor allem Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Akne. Auch Personen, die Vitamin A oder Antibiotika nicht vertragen oder vermeiden möchten, sind bei der Lasertherapie gut aufgehoben.

Was kostet die Accure-Lasertherapie? Die Behandlungskosten hängen von der Größe der behandelten Fläche ab und beginnen bei 300 Euro pro Sitzung. Sie werden nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen, aber gegebenenfalls von privaten Zusatzversicherungen. Meist sind vier Sitzungen erforderlich.

„Medizin am Hauptbahnhof“ ist eine Spezialpraxis für Dermatologie und Venerologie mit einem Schwerpunkt in den Bereichen Akne und Lasertherapie. Die Wahlarzt-Ordination ist ausgestattet mit modernsten medizinischen Geräten, allen derzeit relevanten dermatologischen Lasergeräten sowie eigenen Eingriffsräumen für ambulante Operationen. Die Expertise von 15 Ärzten mit verschiedenen Schwerpunkten ermöglicht einen ganzheitlichen Behandlungsansatz.