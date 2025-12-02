Wärme und Solidarität: „Grüne Socken“ für Unterleibskrebspatientinnen

Wien (OTS) -

Ehrenamtliche Strickerinnen und Strickinitiativen wie „knitandshine“ von Brigitte Senger und „greenery“ von Doris Flandorfer oder Freiwilligeninitiativen von Unternehmen wie AbbVie, schenken Unterleibskrebspatientinnen ein Stück Wärme und Verbundenheit: in Form von grünen handgestrickten Socken. Die Farbe Grün steht dabei für Hoffnung und Zuwendung – Eigenschaften, die viele Betroffene gerade während der oft belastenden Therapie dringend brauchen. Die Initiative möchte vor allem zeigen: Du bist nicht allein. Für viele Patientinnen bedeutet dieses kleine Geschenk mehr als ein Kleidungsstück – es wird zu einem Symbol dafür, dass eine Gemeinschaft an sie denkt und sie auf ihrem Weg unterstützt.

Krebshilfe dankt für 1.250 Paar „grüne Socken“!

„Es berührt mich sehr, dass es Menschen gibt, die sich über andere, die gerade mit einer schwerwiegenden Diagnose konfrontiert sind, Gedanken machen und sich Zeit nehmen, um Socken zu stricken - oftmals liebevoll verpackt mit kleinen Briefchen an die Empfängerin,“ so Krebshilfe-GF Doris KIEFHABER, Projektleiterin der seit 2021 auch in Österreich verankerten Aktion. „Besonders berührend ist, dass unter den Strickerinnen auch viele Frauen sind, die selbst von Krebs betroffen waren oder sind“.

Ausgabe der Socken durch „Zertifizierte gynäkologische Zentren“

Jede Socke wird in liebevoller Handarbeit gefertigt, bei den Krebshilfe-Landesvereinen in ganz Österreich abgegeben und an zertifizierte gynäkologische Zentren in ganz Österreich verteilt – zur Weitergabe an Unterleibskrebspatientinnen. In Salzburg, Burgenland und Niederösterreich gibt es bis dato noch keine zertifizierten gynäkologischen Zentren. In diesen drei Bundesländern erfolgt die Ausgabe der Socken direkt an Unterleibskrebspatientinnen im Rahmen der Beratung bei der Krebshilfe.

„Die Patientinnen reagieren überrascht, berührt und sehr erfreut über dieses wärmende Zeichen der Solidarität von unbekannten Frauen,“ so Krebshilfe-Präsident Univ.-Prof. Dr. Paul SEVELDA, Brustkrebs- und Unterleibskrebsexperte. „Mit der zur Tradition gewordenen Aktion wollen wir auch gezielt auf die zertifizierten gynäkologischen Zentren hinweisen und freuen uns, dass die Kolleginnen und Kollegen mit an Bord sind.“

Werden Sie Teil der Grüne-Socken-Familie!

»Grüne-Socken-Stricker:innen« werden herzlich eingeladen, den Facebook und Instagram-Profilen »Grüne Socken Österreich« und dem YouTube-Kanal „knitandshine“ zu folgen. Alle Informationen zur Aktion unter www.unterleibskrebs-oesterreich.at

Broschüre „Gynäkologische Krebserkrankungen“ und „Eierstockkrebs“

Die beiden Broschüren wurden in enger Zusammenarbeit zwischen Krebshilfe und Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische Onkologie (AGO-Austria) erstellt und informieren ausführlich über Diagnose, Therapie und Unterstützungsangebote. Außerdem enthalten sie eine Auflistung aller zertifizierten gynäkologischen Zentren in Österreich. Erhältlich bei der Krebshilfe im jeweiligen Bundesland oder als Download unter www.krebshilfe.net.

Hilfe / Beratung / Austausch

Unterleibskrebs-Patientinnen sind herzlich eingeladen, sich jederzeit an eine Krebshilfe-Beratungsstelle zu wenden und/oder der geschlossenen Facebook-Gruppe „Unterleibskrebs Österreich“ beizutreten. Beitrittsanfragen unter https://www.facebook.com/groups/2402671456637023