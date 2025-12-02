  • 02.12.2025, 08:01:04
  • /
  • OTS0008

VKI-Sammelaktion: Bestandsprovisionen bei Fonds – Einigung mit weiteren Raiffeiseninstituten

Betroffene können sich bis 28.02.2026 zur Sammelaktion anmelden und Ansprüche einfordern

Wien (OTS) - 

Für die Vermittlung von Fonds erhalten Banken von den Kapitalanlagegesellschaften oftmals Provisionen in Form von sogenannten Bestandsprovisionen. Legen Banken diese Provisionszahlungen den Kund:innen gegenüber nicht offen, sind sie nach Rechtsauffassung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) unzulässig und an die Kund:innen zurückzuzahlen. Der VKI konnte sich nach intensiven Verhandlungen nun mit weiteren Raiffeiseninstituten auf eine Rückzahlung an deren Kund:innen einigen. Konsument:innen, denen bis zum 31.12.2017 ein Fondsprodukt von einem Raiffeiseninstitut der Bundesländer Burgenland, Tirol, Steiermark, Salzburg und Vorarlberg vermittelt wurde, können sich bis zum 28.02.2026 unter www.vki.at/kick-back-2025 kostenlos zu einer Sammelaktion anmelden.

Nachdem sich der VKI im Oktober bereits mit dem Raiffeiseninstitut NÖ-Wien auf eine außergerichtliche Lösung zum Thema Bestandsprovisionen geeinigt hatte, fanden auch mit den anderen Raiffeiseninstituten Gespräche statt. Nach Ansicht des VKI betrifft die unzureichende Offenlegung von erhaltenen Bestandsprovisionen die gesamte Bankenbranche, sofern Kund:innen im Wertpapiergeschäft Fonds angeboten wurden. Das Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG 1996/2007/2018) sieht strenge Regelungen vor, unter welchen Voraussetzungen Bestandsprovisionen von Banken einbehalten werden dürfen.

Nach Ansicht des VKI wurden die Bestandsprovisionen bei der Vermittlung von Fonds der Raiffeiseninstitute jedenfalls bis zum 31.12.2017 nicht ausreichend offengelegt und können daher aus rechtlicher Sicht zurückverlangt werden. Die Raiffeiseninstitute vertreten eine andere Rechtsansicht.

Die Lösung, auf die sich der VKI mit den Raiffeiseninstituten einigen konnte, sieht vor, dass die Bank anspruchsberechtigten Teilnehmer:innen der VKI-Sammelaktion einen individuellen Rückerstattungsbetrag anbieten wird. Für die Inanspruchnahme der außergerichtlichen Lösung ist die Anmeldung an der kostenlosen Sammelaktion des VKI unter www.vki.at/kick-back-2025 erforderlich. Die Anmeldung ist bis zum 28.02.2026 möglich.

„Wir freuen uns, dass wir mit weiteren Raiffeiseninstituten eine gute Lösung für betroffene Konsument:innen erzielen konnten“, so Mag. Stefan Schreiner, zuständiger VKI-Jurist für Verbraucherrecht.

SERVICE: Weitere Informationen zum Thema gibt es auf www.vki.at/kick-back-2025.

Rückfragen & Kontakt

VKI-Pressestelle
Telefon: +43 676 852270 256
E-Mail: presse@vki.at
Website: https://www.vki.at/presse

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NKI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright