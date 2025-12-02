Johanniter: Jeder Flug schenkt Kindern Hoffnung

Wien (OTS) -

In Krisenregionen hängt die Zukunft schwerkranker Menschen oft von einer entscheidenden Frage ab: Ist ein sicherer Transport in ein funktionierendes Krankenhaus möglich? Für viele Familien bedeutet diese Möglichkeit die Hoffnung auf Heilung und auf eine Zukunft für ihre Kinder.

Am Giving Tuesday stellen die Johanniter Österreich ihr internationales Engagement in den Mittelpunkt: das europäische Hilfsprogramm EURACARE Flight & Shelter (ECFS). Es ermöglicht vor allem die Evakuierung schwerkranker Kinder aus Krisengebieten, die vor Ort nicht medizinisch versorgt werden können, und ihre rasche Aufnahme in Kliniken innerhalb Europas.

Gemeinsam mit internationalen Partnerorganisationen stellen die Johanniter Österreich dabei Führungsunterstützung, Logistik, Sicherheit und medizinische Begleitung bereit – Aufgaben, die meist im Hintergrund stattfinden, im Ernstfall aber der Unterschied machen.

„Wir stellen sicher, dass diese Einsätze funktionieren. Die wichtigste Aufgabe ist es, Sicherheit und Stabilität herzustellen – damit Ärztinnen und Ärzte ihre Arbeit tun können“, erklärt Petra Grell-Kunzinger, Bundesgeschäftsführerin der Johanniter Österreich.

Engagement, das auf Solidarität angewiesen ist

Internationale Evakuierungen sind hochkomplexe Operationen, die weit über den eigentlichen Transport hinausgehen. Ein großer Teil dieser Arbeit wird von ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen getragen, die ihre Zeit in Training, Einsatzvorbereitung und konkrete Begleitungen investieren –zusätzlich zu ihrem Berufs- und Familienleben.

Doch damit dieses Engagement wirken kann, braucht es Ressourcen: Training, Ausrüstung, Impfungen und Reisewege werden nicht vollständig durch die EU getragen. Diese Kosten finanzieren die Johanniter selbst, damit ihre Teams kurzfristig verfügbar sind – dort, wo sie dringend gebraucht werden.

„Wir wollen dort helfen, wo wir gebraucht werden“, so Miriam Kaundert, langjähriges ehrenamtliches Mitglied der Johanniter, die schon zahlreiche ECFS-Einsätze begleitet hat. „Und wir wissen, dass unser Einsatz nur möglich ist, weil viele Menschen uns unterstützen.“

Giving Tuesday: Ihre Spende ermöglicht Hilfe

Die Europäische Union trägt einen Teil der Kosten. Doch viele Einsatzbestandteile – etwa Transportaufwände, Vorbereitungstrainings, technische Ausrüstung – müssen zusätzlich durch Spenden finanziert werden. Für einen erfolgreichen Einsatz braucht es:

Reisewege zu den Einsatzorten

Training und Einsatzvorbereitung

Impfungen und Sicherheitsmaßnahmen für das Team

Spezialausrüstung für den Transport

Ihre Spende trägt dazu bei, weitere Evakuierungen möglich zu machen – und Kindern eine Chance auf Behandlung zu geben. Die Spende ist sicher, steuerlich absetzbar und schnell umgesetzt.

👉EURACARE Flight & Shelter Programm | Johanniter Österreich

Spendenkonto:

IBAN: AT60 2011 1000 0494 0555

Verwendungszweck: EURACARE