Martin Orner neuer Leiter der Abteilung Wohnen im BMWKMS

Wien (OTS) -

Die Leitung der neu geschaffenen Abteilung Wohnen im Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS) wurde mit Martin Orner besetzt. Die Abteilung übernimmt künftig eine koordinierende Rolle im Bereich Wohnen im Ressort von Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler und soll den eingeschlagenen Kurs hin zu leistbarem und qualitativ hochwertigem Wohnen weiter verstärken.

„Mir war es bei Regierungsantritt besonders wichtig, dass das zentrale Thema leistbarer Wohnraum eine klar abgebildete Zuständigkeit in der Bundesregierung hat. Wir konnten bereits wichtige Meilensteine umsetzen. So wurden etwa die Mieterhöhungen im regulierten Bereich heuer ausgesetzt und wir beschränken ab nächstem Jahr zum ersten Mal die Mieterhöhungen im privaten Bereich. Außerdem konnten wir die Mindestbefristung auf fünf Jahre verlängern. Das alles entlastet die Österreicherinnen und Österreicher und bringt Sicherheit und Planbarkeit. Mit der neu geschaffenen Abteilung Wohnen gehen wir jetzt die nächsten Schritte, etwa bei der thermischen Sanierung, noch gezielter an“, erklärt Wohnminister Andreas Babler.

Zentrale Koordinationsstelle für Wohnpolitik

Mit der Abteilung Wohnen wird im BMWKMS eine zentrale Koordinationsstelle für Wohnpolitik geschaffen. Sie stimmt wohnpolitische Initiativen innerhalb der Regierung ab, sorgt für eine klare strategische Ausrichtung und stärkt die Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Ministerien, Bundesländern und Institutionen. Erklärtes politisches Ziel ist es, Mieter:innen zu entlasten, spekulative Entwicklungen am Wohnungsmarkt einzudämmen und gleichzeitig die Qualität des Wohnens zu verbessern.

„Leistbares Wohnen ist eine der zentralen sozialen Fragen unserer Zeit. Mit der neuen Abteilung schaffen wir eine starke Struktur im Ministerium, um diese Frage aktiv politisch zu gestalten“, so Babler.

Zu den zentralen Projekten der neuen Abteilung zählen unter anderem Maßnahmen zur Stärkung des sozialen Wohnbaus, der Ausbau der Finanzierungsinstrumente auch auf europäischer Ebene sowie die Entwicklung eines Bonus-Malus-Systems für thermische Sanierungen.

Außerdem wird, da das Wohn- und Immobilienwesen viele Politikbereiche gleichzeitig betrifft, ein ehrenamtliches Beratungsgremium geschaffen, welches unter anderem auch die Erarbeitung einer nationalen Wohnstrategie unterstützen soll.

Babler über Orner: „Starke fachliche Verstärkung“

Mit Martin Orner übernimmt ein erfahrener Kenner des Bereichs Wohnrecht und Wohnpolitik die Leitung der neuen Abteilung.

Babler: „Mit Martin Orner konnten wir für die Spitze der Abteilung Wohnen eine Persönlichkeit mit langer Erfahrung und hoher Fachkompetenz gewinnen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Gemeinsam werden wir weiter an leistbarem und qualitativ hochwertigem Wohnraum für die Menschen in unserem Land arbeiten.“