Pflegebonus in Salzburg bleibt – allerdings vorerst nur befristet

Wien (OTS) -

Mit der Entscheidung der Salzburger Landesregierung, den Pflegebonus bis Ende Juni 2026 auszubezahlen, macht das Land einen Schritt in Richtung der Entlastung seiner Pflegekräfte. Der drohende Gehaltsverlust ab Jänner konnte abgewendet werden. Für viele Beschäftigte im Pflege- und Gesundheitsbereich bedeutet das: ein Reallohnverlust wurde vorerst abgewendet.

„Der Gehaltsverlust, der für viele Pflegekräfte mit Jänner eingetreten wäre, ist damit vom Tisch“, sagt Reinhard Waldhör, Bundesvorsitzender der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft. „Das gibt den Verantwortlichen im Land Salzburg die Möglichkeit, nach einem Abrüsten der Worte aufeinander zuzugehen und weitere tragfähige Lösungen auf Augenhöhe auszuarbeiten!“

Dennoch ist diese Rücknahme nur ein erster Schritt, da der Pflegebonus vorerst nur bis Juni 2026 bleibt. Die GÖD-Gesundheitsgewerkschaft weist auch ausdrücklich darauf hin, dass viele strukturelle Probleme in der Pflege weiterhin ungelöst sind. Rasche und nachhaltige Gespräche über faire Arbeitsbedingungen, sichere Personalstandards und langfristige Gehaltsperspektiven sind ein Gebot der Stunde.

Deshalb fordert die GÖD-Gesundheitsgewerkschaft alle Beteiligten im Land Salzburg auf: „Nutzen Sie die kommenden Monate, um verbindliche Vereinbarungen zu treffen, die die Pflegeversorgung nachhaltig sichern! Der Pflegebereich – und die Menschen, die darin täglich Verantwortung übernehmen – verdienen mehr als befristete Kompromisse.“