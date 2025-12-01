  • 01.12.2025, 18:43:02
FCG-Bundesvorsitzende Romana Deckenbacher gratuliert Florian Kahl und seinem Team zum fulminanten Wahlerfolg bei den ZBR-Wahlen der BVAEB

Die Zentralbetriebsratswahlen der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) brachten ein beeindruckendes Ergebnis für die Fraktion Christlicher Gewerkschafter:innen (FCG): Von insgesamt zehn zu vergebenden Mandaten gingen neun an die FCG und ein Mandat an die FSG.

FCG-Bundesvorsitzende Abg.z.NR Romana Deckenbacher gratuliert Florian Kahl und seinem Team herzlich zu diesem außergewöhnlichen Erfolg: „Dieses fulminante Ergebnis zeigt das große Vertrauen in die engagierte Arbeit des FCG-Teams um Florian Kahl. Wir möchten uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie bei allen Betriebsrätinnen und Betriebsräten für ihre Unterstützung, ihren Einsatz und ihr Vertrauen bedanken!“

Rückfragen & Kontakt

Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter
Mag. Denis Strieder, BA
Pressereferent
Telefon: +43 1 534 44-39287
E-Mail: presse@fcg.at

