FCG-Bundesvorsitzende Romana Deckenbacher gratuliert Florian Kahl und seinem Team zum fulminanten Wahlerfolg bei den ZBR-Wahlen der BVAEB

Wien (OTS) -

Die Zentralbetriebsratswahlen der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) brachten ein beeindruckendes Ergebnis für die Fraktion Christlicher Gewerkschafter:innen (FCG): Von insgesamt zehn zu vergebenden Mandaten gingen neun an die FCG und ein Mandat an die FSG.

FCG-Bundesvorsitzende Abg.z.NR Romana Deckenbacher gratuliert Florian Kahl und seinem Team herzlich zu diesem außergewöhnlichen Erfolg: „Dieses fulminante Ergebnis zeigt das große Vertrauen in die engagierte Arbeit des FCG-Teams um Florian Kahl. Wir möchten uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie bei allen Betriebsrätinnen und Betriebsräten für ihre Unterstützung, ihren Einsatz und ihr Vertrauen bedanken!“