FPÖ-Thau: „Hypernervöse Stadtregierung droht mir wegen Bürgerinitiative“

Mödling (OTS) -

„Der rot-grünen Stadtregierung ist die Nervosität ins Gesicht geschrieben, wenn ich als Initiator einer Bürgerinitiative eine Infoveranstaltung besuche und umgehend mit rechtlichen Schritten bedroht werde“, zeigt sich FPÖ Mödling Bezirksparteiobmann NAbg. StR Harald Thau nach dem Besuch einer öffentlichen Debatte zum Parkraumkonzept in Mödling verwundert.

Wie berichtet will die rot-grüne Stadtregierung grüne Zonen, die unweigerlich mit einem Parkpickerl enden werden, einführen. Die FPÖ Mödling rief daraufhin die Bürgerinitiative „Nein zur Grünen Zone“ ins Leben – der Zuspruch war gewaltig. Daraufhin bot die Stadtregierung einen Scheinkompromiss an: Sie will die Bürger bei Dialog-Veranstaltungen „einbinden“.

„Und natürlich sah ich mir die erste Veranstaltung interessiert an, wurde dabei von sehr vielen Bürgern auf meine Liste angesprochen, einige wollten gleich unterschrieben und das ist Rot-Grün ein Dorn im Auge“, so Thau. Harald Thau zeigt sich indes unbeeindruckt, verspricht weiterhin mit voller Kraft gegen die geplante Abzocke vorzugehen.

www.neinzurgruenenzone.at