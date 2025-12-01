  • 01.12.2025, 16:42:32
  • /
  • OTS0130

REMINDER: AVISO: Gewaltschutzgipfel im Innenministerium

Gewaltschutzgipfel am 2. Dezember 2025, 10 Uhr – danach kurze O-Töne möglich (optional)

Wien (OTS) - 

Am Dienstag, 2. Dezember 2025, 10 Uhr, findet der Gewaltschutzgipfel unter dem Motto „Gemeinsam gegen Gewalt“ im Festsaal des Innenministeriums statt. Die Veranstaltung wird von Innenminister Gerhard Karner eröffnet. Anschließend folgen Statements von Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner, Justizministerin Anna Sporrer, Sozialministerin Korinna Schumann und Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Unter anderem wird auch die Tötungs-Ursachen-Studie im Rahmen eines Fachvortrags erläutert.

Wann: 2. Dezember 2025, 10 Uhr

Wo: Festsaal des Innenministeriums, Herrengasse 7, 1010 Wien

Danach, um circa 10:45 Uhr, besteht die Möglichkeit für kurze O-Töne mit den anwesenden Ministerinnen und Ministern (optional) im Foyer des Kabinetts in der Herrengasse.

Aufgrund der aktuellen Sicherheitsbestimmungen im Amtsgebäude werden vor Ort Personenkontrollen durchgeführt. Bitte planen Sie Ihre Anreise dementsprechend. Es wird ersucht, einen Lichtbildausweis mitzubringen, um sich gegebenenfalls ausweisen zu können.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/ms7aw8ut

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
markus.haindl@bmi.gv.at
https://www.bmi.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright