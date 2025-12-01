Ein Ort am Wort: Grundwehrdienst: Diskussion um Verlängerung

St. Pölten (OTS) -

Sollte man den Grundwehrdienst ihn Österreich verlängern oder nicht? Der ORF Niederösterreich ist zu diesem Thema am 4. Dezember mit dem Diskussionsformat „Ein Ort am Wort“ in Melk zu Gast. Zunehmende geopolitische Spannungen führen auch in Österreich zu intensiven Diskussionen über die Verteidigungsfähigkeit. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und mögliche Luftraumverletzungen führen in vielen EU-Ländern zu einem Umdenken. In Österreich könnte die Wehrpflicht künftig verlängert werden. Eine eigens eingesetzte Wehrdienstkommission erarbeitet dazu Vorschläge.

Der ORF Niederösterreich diskutiert in dieser Ausgabe von „Ein Ort am Wort“, inwieweit eine Verlängerung des Grundwehrdienstes sinnvoll und notwendig ist. „NÖ heute“-Moderator Werner Fetz ist am 4. Dezember im Hotel und Restaurant Wachauerhof in Melk zu Gast. „Ein Ort am Wort“ findet in Niederösterreich in Zusammenarbeit mit der Tageszeitung „Kurier“ statt. Jede und jeder ist eingeladen, an der Diskussion teilzunehmen. Darüber hinaus diskutieren mit Werner Fetz unter anderem Michael Bauer, Pressesprecher des österreichischen Bundesheeres, Peter Fender, Präsident der Offiziersgesellschaft Niederösterreich, Sophia Stanger vom Austrian Centre for Peace, Jugendforscher Manfred Zentner sowie Sebastian Stark vom Vorsitzenden-Team der Bundesjugendvertretung.

Die Diskussion wird am 4. Dezember ab 19.30 Uhr live auf Radio NÖ sowie als Livestream auf ORF ON ausgestrahlt. Nachberichte gibt es am Folgetag in sämtlichen Kanälen des ORF Niederösterreich – u.a. auf noe.ORF.at.

Veranstaltungsort: Hotel und Restaurant Wachauerhof (Wiener Straße 30, 3390 Melk) ist grundsätzlich nicht notwendig, wird aber empfohlen. Reservierungen nicht notwendig, aber empfohlen, direkt unter der Telefonnummer +43 2752 522 35.