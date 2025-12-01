- 01.12.2025, 15:47:02
„ZIB Talk“ mit Simone Stribl zu: „Der Kanzler ist zurück, wohin steuert die Regierung?“
Am 2. Dezember um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON
Einen Monat lang hat sich der Bundeskanzler nach seiner Rücken-OP aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun ist Christian Stocker zurück im Kanzleramt und die Probleme sind nicht kleiner geworden: Schuldenberg, Reformstau, Teuerung. Gleichzeitig kämpfen die Koalitionsparteien mit schlechter Stimmung und negativen Umfragewerten. Und innerhalb der Parteien werden Führungsdiskussionen lauter. Schafft die Regierung den Umschwung oder bleibt sie im Krisenmodus?
Darüber diskutieren am Dienstag, dem 2. Dezember 2025, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Simone Stribl im „ZIB Talk“
Thomas Hofer
Politikberater
Johannes Klotz
Meinungsforscher OGM
Anna Thalhammer
Chefredakteurin „profil“
Petra Stuiber
stv. Chefredakteurin „Der Standard“
