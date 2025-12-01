Aktuelle Ergebnisse, Daten und Fakten zu Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelung von ÖROK veröffentlicht

Wien (OTS) -

Die Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger raumbezogener Informationen bildet eine wesentliche Grundlage für Planungsprozesse- und entscheidungen. Im Rahmen der ÖROK wird seit 2022 ein gesamtstaatliches Monitoring von Flächeninanspruchnahme und Versiegelung für Österreich durchgeführt. Es liegen nun erstmals Zahlen und detaillierte Aussagen für den Monitoringzyklus 2022-2025 vor. Dies bildet den bestmöglichen Erfassungszustand mit Ende 2025 für Österreich ab.

Ein umfassender Bericht zu den Ergebnissen wurde am 1. Dezember 2025 veröffentlicht und wird im Rahmen einer Fachveranstaltung am 3. Dezember 2025 in Wien präsentiert.

Die Hauptaussagen für Österreich zur Flächeninanspruchnahme, Versiegelung sowie zur Entwicklung der Flächeninanspruchnahme von 2022-2025 sowie detaillierte Ergebnisse und Aufbereitungen stehen online zur Verfügung: https://www.oerok.gv.at/monitoring-flaecheninanspruchnahme

Das Monitoring ist ein Kooperationsprojekt aller ÖROK-Partner (Bund, Länder. Städte- und Gemeinden) in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt. Dabei werden alle relevanten und regelmäßig aktualisierten öffentlichen Verwaltungsdaten von Bund und Ländern zur Bodenbedeckung und Landnutzung miteinbezogen und durch einen räumlich expliziten Ansatz zusammengeführt.

Im ÖROK-Atlas, der unter www.oerok-atlas.at neu veröffentlicht wurde, stehen dazu Karten zur Flächeninanspruchnahme und Versiegelung auf Gemeindeebene zur Verfügung.