Neuer Standort Kinder- und Jugendpsychiatrisches Ambulatorium: Moderne Räumlichkeiten stärken psychosoziale Versorgung junger Wiener*innen

Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen braucht nicht nur qualifizierte Expert*innen – sie braucht auch Räume, in denen Behandlung gelingen kann. Seit Mitte Oktober ist das Kinder- und Jugendpsychiatrische Ambulatorium Penzing der Psychosozialen Dienste in Wien (PSD-Wien) nach der Übersiedlung vom Gelände des Krankenhauses Hietzing nun in modernen, großzügigen Räumlichkeiten vollständig in Betrieb. Der neue Standort auf dem Areal der Pflege Baumgarten des Wiener Gesundheitsverbundes bietet junge Patient*innen ein Umfeld, das Sicherheit vermittelt, Orientierung gibt und die kind- und jugendgerechte Behandlung stärkt.

„Die bestmögliche psychosoziale Versorgung für alle Wiener*innen ist auch in herausfordernden Zeiten eine der obersten Prioritäten. Insbesondere Kinder und Jugendliche brauchen auch ein Umfeld, in dem sie sich sicher und wohl fühlen – das gilt auch für Räumlichkeiten, in denen sie Hilfe bekommen. Ich freue mich, dass mit dem neuen Standort in Penzing junge Wiener*innen noch besser unterstützt werden können“, betont Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Auf rund 3.500 Quadratmetern finden jährlich bis zu 700 Kinder und Jugendliche Hilfe und Unterstützung bei psychischen Krisen und psychischen Erkrankungen. Die neuen Räumlichkeiten bieten Platz für Einzel- und Gruppentherapien, Rückzugs- und Bewegungsbereiche, spezielle Räume für Musik-, Ergo- und Physiotherapie sowie eine moderne, flexibel nutzbare Tagesklinik. Auch eine assoziierte Wohngruppe ist räumlich angebunden.

Für Ewald Lochner, Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien, zeigt das neue Ambulatorium, dass Wien konsequent an einer hochwertigen und bedarfsgerechten Behandlung von psychisch kranken Menschen festhält: „Trotz schwieriger budgetärer Rahmenbedingungen investieren wir weiter bei Behandlungsangeboten, die wirken. Die modernen Räumlichkeiten und die erleichterte Erreichbarkeit am neuen Standort ermöglichen jungen Wiener*innen Stabilität, Schutz und professionelle Hilfe auf höchstem Niveau. Das ist ein wichtiges Signal – und unser Dank gilt allen Kolleg*innen, die diesen Anspruch täglich leben.“

„Mit dem neuen Ambulatorium zeigen wir, wie moderne räumliche Gestaltung und multiprofessionelle Expertise zusammenspielen“, sagt Prim.a Dr.in Katrin Skala, Chefärztin des PSD-Wien. „Dabei geht es auch darum, dass wir das Stigma rund um psychische Erkrankungen weiter aufbrechen, um Menschen die Angst zu nehmen, sich frühzeitig Hilfe und Unterstützung zu suchen. Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen ist es essentiell, frühestmöglich bei psychischen Problemen zu reagieren. Mit der passenden Behandlung und richtigen Unterstützung können viele psychische Krisen überwunden werden, der Umgang mit psychischen Erkrankungen und den Herausforderungen im Alltag kann gestärkt werden.“

Im Jahr 2024 wurden am alten Standort in Hietzing knapp 700 Patient*innen betreut, im ersten Halbjahr 2025 bereits über 520. Am neuen Standort arbeiten 36 Expert*innen aus Psychiatrie, Psychologie, Sozialarbeit, Pflege, Ergo-, Physio- und Musiktherapie eng zusammen. „Räume können beruhigen, stabilisieren und heilsame Prozesse anstoßen. Sie sind Teil einer wirksamen Behandlung. Gerade für fremduntergebrachte Jugendliche sind das Gefühl von Sicherheit und die Möglichkeit, sich wohlzufühlen, enorm wichtige Faktoren“, erklärt der ärztliche Leiter der Einrichtung Prim. Dr. Vlasios Kappos. Das Kinder- und Jugendpsychiatrische Ambulatorium Penzing setzt neben der allgemeinen kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung auch einen Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche, die sich vorübergehend oder dauerhaft in der Obhut der Wiener Kinder- und Jugendhilfe befinden. Die räumliche und organisatorische Nähe zur Wohngruppe sowie die enge Zusammenarbeit mit dem psychischen Verbindungsdienst und den Krisenzentren ermöglichen eine passgenaue, schnelle Unterstützung.

Auch die Penzinger Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner begrüßt den neuen Standort: „Einrichtungen wie dieses Ambulatorium stärken nicht nur das Wiener Versorgungsnetz, sondern leisten einen wichtigen Beitrag zur Enttabuisierung psychischer Erkrankungen. Ich hoffe, dass dadurch auch ein neuer Anreiz gesetzt wird, die eigenen Vorurteile zu überdenken und mit jungen Menschen über psychische Gesundheit und psychische Erkrankungen zu sprechen. Wir heißen die neue Kinder- und Jugendpsychiatrische Ambulatorium in Penzing herzlich willkommen.“

Unterstützt wird der Zugang zur kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung in Wien durch den First Level Support (FLS), ein spezialisierter Beratungsdienst, der den Ausbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wien ergänzt. An Werktagen steht ein interdisziplinäres Team aus Psycholog*innen, Pflegekräften und Sozialarbeiter*innen von 8 bis 20 Uhr telefonisch und per E-Mail zur Verfügung. Unter anderem vermittelt der FLS direkt in eines der fünf kinder- und jugendpsychiatrischen Ambulatorien des PSD-Wien. Aber auch Entlastung- und Beratungsgespräche sind ein wichtiger Bestandteil des Angebots. Als psychiatrische Soforthilfe für Kinder- und Jugendliche steht das Team natürlich auch dem Umfeld junger Wiener*innen zur Seite, wie zum Beispiel Eltern, Lehrpersonen oder Freund*innen. Unter der Nummer 01 / 31330 erhalten Anrufer*innen allgemeine Beratung, Informationen zu passenden Versorgungsangeboten das Team kann Kinder und Jugendliche, sowie deren Umfeld ressourcenorientiert zum richtigen Ort im Wiener Versorgungssystem begleiten.

Kontakt & Informationen

Kinder- und Jugendpsychiatrisches Ambulatorium Penzing (KJPA 14)

Hütteldorfer Straße 188 / Pavillon 5 (Zugang über Salistraße 5)

1140 Wien

Terminvereinbarung & Vorabklärung:

First Level Support (FLS) – 01 / 31 330, fls@psd-wien.at

Werktags 8:00–20:00 Uhr

Kapazität: bis zu 600 Kinder und Jugendliche jährlich inkl. tagesklinischer Versorgung