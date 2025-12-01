WB-Egger: Schluss mit neuen Steuerideen!

Wien (OTS) -

„Wir lehnen Forderungen nach einer Anhebung der Grundsteuer ganz klar ab. Österreich ist bereits ein Höchststeuerland. Wir haben kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. Statt neuer Steuern muss endlich die viel zu hohe Staatsquote gesenkt werden. Außerdem braucht es jetzt konsequente Entlastungsmaßnahmen für unsere heimischen Unternehmen und den gesamten Standort: weniger Bürokratie, niedrigere Lohnnebenkosten, leistbare Energiepreise und echte Anreize für Leistung. Eine Anhebung der Grundsteuer wäre eine Kostenbelastung und Investitionsbremse und würde die Situation nur weiter verschärfen. Österreich braucht Entlastung und Planungssicherheit, nicht immer neue, ideologisch motivierte Belastungsideen auf Kosten von Leistung, Eigentum und Investitionen“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger.