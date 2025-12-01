  • 01.12.2025, 14:47:33
  • /
  • OTS0119

Enzi Farbvoting 2026: „Punschkrapferlrosa“ und „Sodazitrongelb“ ziehen ins MQ ein

Symbolbild Punschkrapferlrosa und Sodazitrongelb
Wien (OTS) - 

Das Enzi Farbvoting 2026 ist entschieden! Rund 20.000 Wiener und Wienerinnen haben zwei Wochen lang ihre Stimme abgegeben. Mit 47,43 % setzt sich „Punschkrapferlrosa“ an die Spitze, gefolgt von „Sodazitrongelb“ mit 26,8 %.

Anlässlich des Jubiläums 25 Jahre MQ ziehen 2026 erstmals zwei Enzi-Farben gleichzeitig ins MQ ein. Ab Ende März 2026 können sich Besucher:innen auf die Kombination aus „Punschkrapferlrosa“ und „Sodazitrongelb“ freuen. Die zwei neuen Farben bringen einen charmanten Akzent ins MuseumsQuartier.

Infos:

Farben: Punschkrapferlrosa & Sodazitrongelb
Wann: Ende März 2026
Ergebnis:

  • Punschkrapferlrosa: 47,43 %

  • Sodazitrongelb: 26,8 %

  • Leos-Würstelstand-Blau: 21,47 %

  • Vanilleeisweiß: 4,3 %

Die vier Farben standen zur Auswahl, da sie Teil der MQ-Historie sind. 2002 kamen die ersten cremeweißen Enzis als Iglu-Module, 2003 schwimmbadblau, 2004 rosa und 2009 gelb.

Rückfragen & Kontakt

MuseumsQuartier Wien
Anna Lena Schmidt, MA
Presse & Öffentlichkeitsarbeit
T. +43 1 523 5881 – 1712
M. +43 699 130 60 112
anna.schmidt@mqw.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MQW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright