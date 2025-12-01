Enzi Farbvoting 2026: „Punschkrapferlrosa“ und „Sodazitrongelb“ ziehen ins MQ ein

Wien (OTS) -

Das Enzi Farbvoting 2026 ist entschieden! Rund 20.000 Wiener und Wienerinnen haben zwei Wochen lang ihre Stimme abgegeben. Mit 47,43 % setzt sich „Punschkrapferlrosa“ an die Spitze, gefolgt von „Sodazitrongelb“ mit 26,8 %.

Anlässlich des Jubiläums 25 Jahre MQ ziehen 2026 erstmals zwei Enzi-Farben gleichzeitig ins MQ ein. Ab Ende März 2026 können sich Besucher:innen auf die Kombination aus „Punschkrapferlrosa“ und „Sodazitrongelb“ freuen. Die zwei neuen Farben bringen einen charmanten Akzent ins MuseumsQuartier.

Infos:

Farben: Punschkrapferlrosa & Sodazitrongelb

Wann: Ende März 2026

Ergebnis:

Punschkrapferlrosa: 47,43 %

Sodazitrongelb: 26,8 %

Leos-Würstelstand-Blau: 21,47 %

Vanilleeisweiß: 4,3 %

Die vier Farben standen zur Auswahl, da sie Teil der MQ-Historie sind. 2002 kamen die ersten cremeweißen Enzis als Iglu-Module, 2003 schwimmbadblau, 2004 rosa und 2009 gelb.