Enzi Farbvoting 2026: „Punschkrapferlrosa“ und „Sodazitrongelb“ ziehen ins MQ ein
Das Enzi Farbvoting 2026 ist entschieden! Rund 20.000 Wiener und Wienerinnen haben zwei Wochen lang ihre Stimme abgegeben. Mit 47,43 % setzt sich „Punschkrapferlrosa“ an die Spitze, gefolgt von „Sodazitrongelb“ mit 26,8 %.
Anlässlich des Jubiläums 25 Jahre MQ ziehen 2026 erstmals zwei Enzi-Farben gleichzeitig ins MQ ein. Ab Ende März 2026 können sich Besucher:innen auf die Kombination aus „Punschkrapferlrosa“ und „Sodazitrongelb“ freuen. Die zwei neuen Farben bringen einen charmanten Akzent ins MuseumsQuartier.
Infos:
Farben: Punschkrapferlrosa & Sodazitrongelb
Wann: Ende März 2026
Ergebnis:
Punschkrapferlrosa: 47,43 %
Sodazitrongelb: 26,8 %
Leos-Würstelstand-Blau: 21,47 %
Vanilleeisweiß: 4,3 %
Die vier Farben standen zur Auswahl, da sie Teil der MQ-Historie sind. 2002 kamen die ersten cremeweißen Enzis als Iglu-Module, 2003 schwimmbadblau, 2004 rosa und 2009 gelb.
