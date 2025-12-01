EU-Kommission bestätigt: SoutH2 Corridor erneut in PCI-Liste aufgenommen

Wien (OTS) -

Heute hat die Europäische Kommission die neue Unionsliste mit den Projects of Common Interest (PCI) und Projects of Mutual Interest (PMI) veröffentlicht. Damit wird die strategische Bedeutung des SoutH2 Corridors als eines der zentralen europäischen Wasserstoff-Infrastrukturvorhaben erneut bestätigt – insbesondere durch die Aufnahme aller beteiligten Einzelprojekte der jeweiligen Projektwerber.

PCIs spielen eine wesentliche Rolle beim Schließen von Infrastrukturlücken im europäischen Energienetz und weisen klare wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche Vorteile für die EU auf. Der rund 3.300 Kilometer lange SoutH2 Corridor wird eine der wichtigsten europäischen Importstrecken für erneuerbaren Wasserstoff aus Nordafrika und dem südlichen Mittelmeerraum bilden.

Die Projekte „H2 Backbone WAG + Penta-West“ und „H2 Readiness of the TAG Pipeline System“ bilden den österreichischen Teil der SoutH2 Corridor-Initiative, die von den Fernleitungsnetzbetreibern bayernets, Gas Connect Austria GmbH, TAG GmbH und Snam Rete Gas getragen wird.

Der SoutH2 Corridor besteht aus vier koordinierten PCI-Projekten:

HyPipe Bavaria – The Hydrogen Hub“ (bayernets GmbH)

„H2 Backbone WAG + Penta-West“ (Gas Connect Austria GmbH)

„H2 Readiness of the TAG Pipeline System“ (TAG GmbH)

„Italian H2 Backbone“ (Snam Rete Gas)

Zusätzlich wurde der nordafrikanische H2-Backbone – der Offshore-Abschnitt von Cap Bon (Tunesien) nach Mazara del Vallo (Italien), entwickelt von SeaCorridor – als PMI in die Liste aufgenommen. Damit entsteht eine wesentliche Verbindung zwischen den Wasserstoffproduktionszentren in Nordafrika und dem Netzwerk des SoutH2 Corridors.

Das Projekt „H2 Backbone WAG + Penta-West“ sieht den Ausbau der bestehenden West-Austria-Gasleitung (WAG) und der Penta-West (PW) um parallele Wasserstoff-leitungen vor und ermöglicht künftig den bidirektionalen Transport von rund 150 GWh pro Tag zwischen Österreich, der Slowakei und Deutschland. Durch die Anbindung der WAG an die Trans-Austria-Gasleitung (TAG) im Knoten Baumgarten besteht die direkte Verbindung zum SoutH2 Corridor. Die Anbindung an die Slowakei ermöglicht auch den Transport aus potenziellen Quellen aus dem Osten. Aufgrund seiner zentralen Lage bildet das Projekt eine wesentliche Schnittstelle für den zukünftigen Wasserstofftransport im mittel- und osteuropäischen Raum.

Das Projekt „H2 Readiness of the TAG Pipeline System“ sieht die Umstellung einer bestehenden 380 km langen Erdgaspipeline von der italienisch-österreichischen bis zur österreichisch-slowakischen Grenze auf Wasserstoff vor, die im Wesentlichen nur den Bau einer neuen Verdichterstation erfordert. Durch die weitgehende Nutzung der bestehenden Infrastruktur konnte ein nachhaltiges und kostenbewusstes Projekt entwickelt werden, mit einer Transportkapazität von 168 GWh pro Tag. Zudem stellt dieses Projekt auch eine Anbindung an den östlichen Korridor dar.

Mit der erneuten PCI-Listung bestätigt die Europäische Kommission die Bedeutung der beiden Projekte „H2 Backbone WAG + Penta-West“ und „H2 Readiness of the TAG Pipeline System“ als Schlüsselprojekte innerhalb des SoutH2 Corridors. Sie stellen wichtige Bausteine für die Versorgungssicherheit mit grüner Energie dar und leisten zugleich einen zentralen Beitrag zur Umsetzung der nationalen und europäischen Klimaziele sowie der europäischen Wasserstoffstrategie.

