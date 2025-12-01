Neuer Rekord für Wiener Zivilgesellschaft: 450 Kisten Hilfsgüter für Geflüchtete auf der Balkanroute gesammelt

WIEN (OTS) -

Die seit sieben Wintern in ganz Österreich stattfindenden Sachspendenaktionen der SOS Balkanroute haben einen neuen Höhepunkt erreicht: Erstmals wurden gestern in der Wiener Brunnenpassage 450 Kisten Hilfsgüter für Geflüchtete an den EU-Außengrenzen gesammelt – ein neuer Rekord für die 2019 gegründete Organisation aus der Hauptstadt.

Ein ganzer Sattelschlepper

„Wien alleine füllt somit einen ganzen Sattelschlepper mit überlebensnotwendigen Dingen für Menschen, die vor unserer Haustüre chronisch leiden müssen und rechtswidrige Pushbacks erleben. Die Wiener Zivilgesellschaft setzt damit ein klares Zeichen: Wir schauen auch diesen Winter nicht weg und verteidigen Menschenwürde und Menschenrechte an den EU-Außengrenzen“, zeigt sich Petar Rosandić, Obmann der SOS Balkanroute, zufrieden.

Roman Gregory: „Ma derf niemanden alla lassen“

Unzählige Wiener:innen beteiligten sich von frühmorgens bis spätabends an der Sammelaktion in der Brunnenpassage. Von der Muslimischen Jugend Österreich über das Pfarrnetzwerk Asyl bis zur Sozialistischen Jugend: Zahlreiche Organisationen unterstützten die Initiative und riefen zu Spenden auf.

Alkbottle-Frontman Roman Gregory, Unterstützer der ersten Stunde, bringt es in einem Video auf den Punkt: „Ma derf niemanden alla lassen.“ Und weiter: „Deswegen sammle ich jedes Jahr in meinem Grätzl, pack alles in mein Auto und bringe es zur Sammelaktion.“

Stadtrat räumte seinen Kasten aus

Auch die Wiener Lokalpolitik war stark vertreten. Stadtrat Jürgen Czernohorszky sowie die Bezirksvorsteherinnen Saya Ahmad (Alsergrund) und Michaela Schüchner (Penzing) räumten ihre Kleiderschränke aus und brachten warme Kleidung in die Brunnenpassage.

Abgeschlossen wurde der solidarische Tag mit einem Auftritt des Kabarettisten „Der Kuseng“, der erst letzte Woche mit dem Förderpreis der Österreichischen Kabarettpreise ausgezeichnet wurde.