  • 01.12.2025, 13:49:32
  • /
  • OTS0107

Korosec zu Arbeitslosenzahlen: „Keine Altersdiskriminierung auf dem Arbeitsmarkt!“

Seniorenbundpräsidentin drängt weiter auf „Beschäftigungspaket für Ältere“

Wien (OTS) - 

Erneut gib es keine guten Nachrichten vom heimischen Arbeitsmarkt: Im November waren fast 400.000 Menschen arbeitslos. Die Zahl der Menschen über 50 ohne Job ist im Vergleich zum November des Vorjahres um 6,1% gestiegen.

„Diese Entwicklung muss gestoppt werden“, sagt Seniorenbundchefin Ingrid Korosec: „Das im Regierungsprogramm festgeschriebene ,Beschäftigungspaket für Ältere‘ muss endlich umgesetzt werden. Eine Offensive für mehr alter(n)sgerechte Arbeitsplätze ist höchst an der Zeit. Da sind vor allem die Unternehmen gefordert. Rund 30 Prozent der Betriebe mit mehr als 20 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern beschäftigt keine Person über 60.“ Die im Jänner startende AMS-Aktion 55plus mit einem Budget von 50 Millionen Euro sei ein guter Schritt, dem aber weitere Schritte folgen müssten.

Eine aktuelle Führungskräfte-Studie (Hernstein Management Report) zeige, dass altersgemischte Teams erfolgreicher seien als andere. In dieser heißt es etwa: „Generationenübergreifendes Lernen kann den Austausch von Erfahrungen, Wissen und Perspektiven zwischen Jung und Alt fördern. Insbesondere durch die Verbindung von digitaler Kompetenz und Lebenserfahrung können Lernprozesse entstehen, von denen alle Beteiligten profitieren.“

Menschen dürften auf dem Arbeitsmarkt wegen ihres Alters nicht länger diskriminiert werden, sagt Korosec. Diese seien ein wertvoller Experten-Pool.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Seniorenbund
Karin Leitner
Telefon: 0664/8170404
E-Mail: kleitner@seniorenbund.at

