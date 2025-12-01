Von Bradenton bis Anna Maria Island - die Bradenton Gulf Islands zeigen Florida von seiner schönsten Seite

Wien (OTS) -

Wer das ursprüngliche Florida sucht, findet es hier: auf den Bradenton Gulf Islands, wo türkisfarbenes Wasser, endlose Sandstrände und charmante Kleinstadtatmosphäre miteinander verschmelzen. Die Region an der Westküste Floridas - bestehend aus dem Küstenstädtchen Bradenton sowie den Barriereinseln Anna Maria Island und Longboat Key - steht für entspannten Luxus und authentisches Inselflair, weit entfernt von Touristenhochburgen. Hier ticken die Uhren langsamer, die Sonnenuntergänge scheinen intensiver, und die Gelassenheit ist ansteckend.

Bradenton selbst ist das lebendige Herz der Region: bunt, kreativ und mit authentischem Charm. Im Village of the Arts, einem eklektischen Künstlerviertel mit farbenfrohen Häuschen, Galerien und kleinen Cafés, zeigt sich die Stadt von ihrer inspirierenden Seite. Kulturfreunde entdecken im Bishop Museum of Science and Nature das "Parker Manatee Rehabilitation Habitat", wo die sanften Seekühe der Region in der zweiten Phase ihrer Rehabilitation betreut und später wieder ausgewildert werden. Abends lohnt sich ein Abstecher zum Riverwalk, um den Sonnenuntergang über dem Manatee River zu bestaunen - entlang der Promenade kann man flanieren, Kunstskulpturen bewundern und gelegentlich finden hier auch Events statt.

Nur wenige Minuten weiter, über Brücken erreichbar, beginnt das Paradies aus Sand und Meer: Anna Maria Island, ein Ort, an dem Authentizität oder Gelassenheit und Charme Hand in Hand gehen. Keine Hochhäuser, keine Ketten - stattdessen bunte Strandhäuschen, lokale Boutiquen und ein Lebensgefühl, das man nur hier findet. Auf der Pine Avenue, der "grünsten kleinen Hauptstraße in Amerika", treffen handgemachte Souvenirs, nachhaltige Architektur und Cafés mit hausgemachtem Gebäck aufeinander. Am Bean Point Beach treffen sich Meer und Bucht - ein magischer Ort, um Delfine zu beobachten oder im Morgenlicht Muscheln zu sammeln.

Im Süden der Insel liegt Bradenton Beach mit der historischen Bridge Street, wo Boutiquen, Minigolf, Musik und das sanfte Rauschen der Wellen eine nostalgische Kulisse bilden. Wer den Abend perfekt ausklingen lassen möchte, genießt frisches Seafood in der legendären Anna Maria Oyster Bar direkt am Pier oder im Beach House Waterfront Restaurant, dass für sein "Toes in the Sand Dining" bekannt ist.

Noch ruhiger präsentiert sich Longboat Key, die elegante Schwesterinsel im Süden. Kilometerlange, naturbelassene Strände, feine Restaurants wie das Shore Longboat Key oder das Mar Vista Dockside Restaurant, und der Zauber von "Old Florida" machen die Insel zu einem Geheimtipp für Genießer und Ruhesuchende.

Auch Naturliebhaber kommen nicht zu kurz: Im Robinson Preserve und im Emerson Point Preserve lässt sich die ursprüngliche Flora und Fauna Floridas auf Wanderwegen, mit dem Kajak oder dem Fahrrad erleben. Mit etwas Glück kann man hier sogar die beliebten Manatees beobachten. Wer Delfine sehen möchte, hat auf geführten Dolphin-Touren durch die Sarasota Bay hervorragende Chancen.

Wer die Bradenton Gulf Islands wirklich erleben möchte, findet in der Mietwagenreise "Sunshine State Deluxe" die perfekte Kombination aus Erholung, Natur und Großstadtflair. Diese 11-tägige Rundreise startet in Tampa und führt an die Golfküste nach Bradenton, wo entspannte Strände und Naturparks warten. Weiter geht es nach Naples, auf die Florida Keys und schließlich nach Fort Lauderdale mit einem Abstecher nach Miami - eine Reise, die das echte Florida in all seinen Facetten zeigt.