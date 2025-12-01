673.000 Fans im Schnitt: Formel 1 einmal mehr Publikumsmagnet im ORF

Wien (OTS) -

Die vielleicht spannendste Formel-1-Saison seit vielen Jahren begeisterte die Motorsportfans im ORF: Bis zu 799.000 sahen den gestrigen GP von Katar (30. November 2025), im Schnitt waren 673.000 bei 38 Prozent Marktanteil (und 48 bzw. 57 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen) via ORF 1 live dabei. Damit war dieses Rennen der meistgesehene Grand Prix in Katar seit der erstmaligen Austragung im Jahr 2021.

Die Bilanz der zwölf in ORF 1 übertragenen Rennen:

-- Insgesamt ließen sich 5,462 Millionen Motorsportfans (weitester Seherkreis) die ORF-Übertragungen nicht entgehen, das sind 72 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

-- Den Topwert 2025 erreichte der GP von Italien am 18. Mai 2025 mit bis zu 754.000 Zuseherinnen und Zusehern bei im Schnitt 716.000 Reichweite.

-- Den Top-Marktanteil fuhr der GP von Japan am 6. April 2025 mit 65 Prozent ein, selbiger erzielte mit 68 Prozent in der Zielgruppe 12–49 auch den höchsten Marktanteil der gesamten Saison.

-- Das „Formel 1 Motorhome“ erzielte nach den Live-Rennen (zehn Ausgaben) im Schnitt 226.000 Reichweite bei 19 Prozent Marktanteil (23 bzw. 30 Prozent in den jungen Zielgruppen).

Auch die ORF-Video-Streams der Formel-1-Saison wurden heuer wieder intensiv genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Videos-on-Demand von den ORF-TV-Übertragungen und -Sendungen der gesamten Saison 2025 inkl. des Magazins „Formel 1 Motorhome“ österreichweit bisher insgesamt 4,0 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 10,5 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 185,1 Millionen Minuten. Stärkster Live-Stream und damit auch insgesamt unter den Top-5-ORF-Live-Streams des bisherigen Jahres war der Große Preis der USA vom 19. Oktober 2025 (Rennen) mit einer Durchschnittsreichweite von 85.000.