Welt-AIDS-Tag: Red Ribbon am Wiener Rathaus gehisst

Wien (OTS) -

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, Gemeinderätinnen Susanne Haase und Jing Hu sowie das Team der WASt-Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten hissten heute anlässlich des Welt-AIDS-Tages am 1. Dezember gemeinsam den Red Ribbon am Wiener Rathaus.

„Mit dem offiziellen Hissen des Red Ribbons am Wiener Rathaus setzen wir ein deutliches Zeichen gegen die Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen, die mit dem Immunschwächevirus HIV infiziert oder vom Immunschwächesyndrom AIDS betroffen sind. Obwohl HIV heute eine gut behandelbare chronische Infektion geworden ist, erleben infizierte Menschen weltweit – und leider auch bei uns – vielfältige Formen der Diskriminierung: Und das darf im Jahr 2025 nicht mehr vorkommen“, sagt Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

"Wien ist eine Stadt, die niemanden zurücklässt und mutig für Respekt eintritt. Der Red Ribbon am Rathaus steht für weltweite Solidarität, für das Recht auf Gesundheit und für eine klare Absage an Stigmatisierung. Unsere Stadt übernimmt Verantwortung - mit Prävention, Versorgung und Haltung. Wir stehen an der Seite aller, die von HIV und AIDS betroffen sind: Hier und weltweit. Heute und jeden anderen Tag", so SPÖ-Gemeinderätin und LGBTIQA+-Sprecherin Susanne Haase.

„Wenn wir das von UNAIDS ausgegebene Ziel, die AIDS-Krise bis 2030 zu beenden, erreichen wollen, dürfen wir genau jetzt nicht aufhören, weltweit engagiert und solidarisch am Strang der Akzeptanz, Aufklärung, Therapie und Prävention zu ziehen", so Wolfgang Wilhelm, Leiter der WASt-Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten.

Was ist der Welt-AIDS-Tag

Der Welt-AIDS-Tag wurde 1988 erstmals von der Weltgesundheitsorganisation WHO ausgerufen und wird seither jeden 1. Dezember von UNAIDS, dem Gemeinsamen Programm der Vereinten Nationen für HIV/AIDS, organisiert. Er drückt Bewusstsein und Solidarität mit HIV-positiven und an AIDS erkrankten Menschen aus.

Das Motto des heurigen Welt-AIDS-Tages lautet „Overcoming disruption, transforming the AIDS response“ (dt. „Störungen überwinden, die AIDS-Bekämpfung transformieren“) fordert gerade angesichts geopolitischer Spannungen und Krisen nachhaltige politische Führung, internationale Zusammenarbeit und menschenrechtsorientierte Ansätze, um AIDS bis 2030 zu beenden.

Der Red Ribbon, die rote Schleife, wurde 1991 von der New Yorker Künstlergruppe Visual AIDS geschaffen und ist heute ein weltweit etabliertes Symbol der Solidarität mit HIV-infizierten und AIDS-kranken Menschen.