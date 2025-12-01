25.000 Euro für Ideen zur Wirtschaft: B&C Privatstiftung ruft Wettbewerb „Zukunft schreiben“ aus

Wien (OTS) -

Einreichung bis 11. Februar 2026 unter www.zukunftschreiben.at

Anlässlich ihres 25. Jubiläums initiiert die B&C Privatstiftung einen Textwettbewerb zur Zukunft der österreichischen Wirtschaft. Unter dem Titel „Zukunft schreiben“ sind junge Menschen landesweit eingeladen, ihre Ideen zur Wirtschaftswelt von morgen einzubringen. Teilnahmeberechtigt sind alle, die bis zum Stichtag 1. Dezember 2025 zwischen 20 und 25 Jahre alt sind.

Gesucht werden kreative und kritische Perspektiven auf aktuelle Herausforderungen sowie Impulse für die aktuelle Diskussion über die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Österreich. Die B&C Privatstiftung zeichnet die fünf überzeugendsten Textbeiträge mit jeweils 5.000 Euro aus. Die Einreichfrist endet am 11. Februar 2026.

Dazu sagt Dr. Wolfgang Hofer, Mitglied des Stiftungsvorstandes der B&C Privatstiftung: „ Wirtschaft ist immer im Wandel. Neue Technologien, soziale und politische Änderungen, globale Entwicklungen, all das verändert laufend unsere Arbeitswelt und unser unternehmerisches Handeln. Doch weiterhin gilt: Zukunft passiert nicht einfach, Zukunft wird gemacht. Deshalb richten wir den Blick nach vorne und wollen verstehen, wie die junge Generation diese Entwicklungen einschätzt. Ihren Gedanken und Visionen möchten wir Gehör verschaffen und sichtbar machen, wie sie die Wirtschaftswelt von morgen denken. “

Kreative und kritische Auseinandersetzung mit Wirtschaftsfragen

Unter www.zukunftschreiben.at finden Interessierte alle Details zur Teilnahme, dort werden auch die Texte eingereicht. Eine Teamarbeit zu zweit ist möglich.

Die Auswahl der Gewinnertexte erfolgt durch eine unabhängige Jury, bestehend aus Expertinnen und Experten der Bereiche Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung: Florian Frauscher (Sektionschef BMAW), Alexander Huber (Generalsekretär BMB), Fabian Kasztler (Geschäftsführer Junge Industrie Wien), Christine Mayrhuber (stellvertretende Direktorin WIFO), Rupert Sausgruber (Rektor Wirtschaftsuniversität Wien), Christa Schlager (Leiterin Abteilung Wirtschaftspolitik AK Wien), Hannah Wundsam (Co-Managing Director AustrianStartups) sowie Norbert Zimmermann (Vorstandsvorsitzender Berndorf Privatstiftung).

Seit 25 Jahren fördert die B&C Privatstiftung österreichisches Unternehmertum und trägt damit zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Österreich bei. Diese Förderung erfolgt unter anderem durch Beteiligungen an führenden Industrieunternehmen, Investitionen in Technologie- Wachstumsunternehmen sowie zahlreiche Initiativen wie der MEGA Bildungsstiftung oder dem Houskapreis, Österreichs größtem privaten Preis für anwendungsnahe Forschung.

Mit dem Wettbewerb „Zukunft schreiben“ macht die B&C Privatstiftung nun die Perspektiven junger Menschen sichtbar: ihr Stimmungsbild zu aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen und Chancen sowie ihren Blick auf die Zukunft der Wirtschaft.

Informationen zur Einreichung: www.zukunftschreiben.at

Über die B&C Privatstiftung

Die B&C Privatstiftung (www.bcprivatstiftung.at) ist eine unabhängige Stiftung, die seit ihrer Gründung im Jahr 2000 das Ziel verfolgt, das österreichische Unternehmertum zu fördern. Sie verwirklicht diesen Zweck durch Beteiligungen an Unternehmen über ihre Holdinggesellschaften, die B&C-Gruppe (www.bcgruppe.at), eine der größten privaten Beteiligungsgesellschaften Österreichs. Die B&C-Gruppe investiert mit langfristiger, partnerschaftlicher und zugleich flexibler Ausrichtung in Unternehmen mit Relevanz für den Wirtschaftsstandort Österreich. Zum Portfolio zählen sechs ATX-Prime-Beteiligungen (Stand: November 2025): AMAG Austria Metall AG, Frequentis AG, Lenzing AG, Semperit AG Holding, Steyr Motors AG und die Zumtobel Group. Zusätzlich hält die B&C Minderheitsbeteiligungen an außerbörslichen Unternehmen sowie an mehreren Scale-ups, vorwiegend im IndustrialTech-Bereich. Ergänzend zu den Aktivitäten der B&C-Gruppe stärkt die B&C Privatstiftung den Wirtschafts- und Unternehmensstandort Österreich durch eine Reihe gemeinnütziger Initiativen. Dazu zählen unter anderem der Houskapreis (www.houskapreis.at), die Forschungsinitiative eXplore! (www.explore.university) und die MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at).