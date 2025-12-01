Einladung: Kundgebung für verhungernde Stadttauben vor Salzburger Schloss Mirabell

Wien (OTS) -



Wann: Dienstag, 02.12.25, 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Wo: Vor dem Schloss Mirabell, Ecke Rainerstraße, Bernhard-Paumgartner-Weg

Was: Tierschützer:innen von VGT, ARGE Stadttauben Salzburg und RespekTiere machen in Form einer Kundgebung mit Schildern und Bannern auf das Leid der derzeit qualvoll verhungernden Stadttauben in der Stadt Salzburg aufmerksam.

Am 2. Oktober wurde bei einem Runden Tisch der Stadtpolitik die Umsetzung des Augsburger Modells mit Taubenschlägen, artgerechter Fütterung im Taubenschlag und Eieraustausch beschlossen. Doch die ersten Taubenschläge sollen erst in einem Jahr eröffnet werden. Bis dahin ist keinerlei Fütterung vorgesehen, der Winter ist eingebrochen und die Ernährungssituation der Tauben verschlechtert sich Tag für Tag.

Tierschützer:innen des VGT, der ARGE Stadttauben Salzburg und des Vereins RespekTiere fordern ein schnelles Handeln der Stadtpolitik in Form der Durchführung einer sofortigen Notfütterung und der Einrichtung von durch die Stadt kontrollierten Fütterungsplätzen, an denen die Tauben bis zum Einzug in die Taubenschläge artgerecht mit Körnern versorgt werden können, wie es auch das Augsburger Modell vorsieht.

