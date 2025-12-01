Westbahn startet Ticketkauf für die Südstrecke

Wien (OTS) -

Heute öffnet die Westbahn erstmals Ticketbuchungen für die neue Angebotserweiterung auf der Strecke von Wien über Graz und Klagenfurt nach Villach und retour. Zum Kick-off exakt 90 Tage vor dem Start können Kund:innen frühzeitig Tickets sichern und vom neuen, verlässlichen und komfortablen Bahnangebot der Westbahn profitieren. „Ab sofort können Westbahn-Tickets für die Südstrecke gebucht werden. Wer früh bucht, profitiert von besonders attraktiven Preisen – inklusive kostenloser Sitzplatzreservierung mit dem WestFixplatz. Damit bringen wir ein erstklassiges Angebot auf die Schiene“, so Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch.

Früh buchen und gratis Sitzplatz sichern

Frühbucher:innen sollen von attraktiven Preisen mit dem WestSuperpreis profitieren, etwa:

Wien – Kärnten (alle Westbahn-Halte) zum WestSuperpreis ab Ꞓ 18,99

Wien – Graz zum WestSuperpreis ab Ꞓ 8,99

Graz – Kärnten (alle Westbahn-Halte) zum WestSuperpreis ab Ꞓ 8,99

Bei jeder Onlinebuchung gibt es mit dem WestFixplatz die Sitzplatzreservierung gratis dazu. „Wer bei der Westbahn rechtzeitig online bucht, erspart sich die Rätselrallye zum Sitzplatz und komplizierte Zusatzbuchungen. Stattdessen gibt es eine gratis Sitzplatzreservierung und entspanntes Reisen. Wer ein Klimaticket Ö besitzt, bekommt die Comfort Class gratis dazu. Auf der Südstrecke sogar mit Sitzkomfort auf First-Class-Niveau“, betont Posch.

Auch auf der Südstrecke profitieren Westbahn-Kund:innen von Ermäßigungen zum WestVorteilspreis, mit einer gültigen und personalisierten Bahnermäßigungskarte (z.B. ÖBB-Vorteilskarte oder DB-Bahncard). Für alle ab 65 Jahren gibt es mit Altersnachweis den ermäßigten WestSeniorenpreis.

Reisen auf First-Class-Niveau

Zum Start auf der Südstrecke wird die Westbahn mit drei brandneuen SMILE-Hochgeschwindigkeitszügen unterwegs sein. Mit bis zu 250 km/h fährt die Westbahn mit dem schnellsten Zug Österreichs auf der Koralmstrecke und setzt auf bewährt hohen Komfort mit 422 Ledersitzplätzen, Steckdosen an jedem Sitzplatz sowie Westbahn-Features wie Relax Check-in und WestFixplatz. Der Start erfolgt in zwei Stufen: nach Lieferung der ersten beiden Fahrzeuge fährt die Westbahn ab 1. März zunächst 3-mal täglich von Wien Hauptbahnhof Richtung Graz, Klagenfurt und Villach und retour – mit Zwischenhalten in Wien Meidling, Wiener Neustadt Semmering, Bruck an der Mur, Kühnsdorf-Klopeiner See und Pörtschach am Wörthersee. Mit dem dritten Fahrzeug folgt ab 16. März das volle Angebot mit 5 täglichen Verbindungen je Richtung. Ursprünglich hatte sich die Westbahn zum Ziel genommen, erst nach Fertigstellung des Semmering-Basistunnels gegen Ende des Jahrzehnts in den Süden zu expandieren. „Wir starten so rasch und so umfangreich, wie es der Fahrzeugmarkt ermöglicht – und schneller, als es viele für möglich gehalten haben. Bahnreisende auf der Südstrecke werden somit viel früher als ursprünglich geplant von erstklassigem Bahnfahren mit der Westbahn profitieren“, so Westbahn-Geschäftsführer Marco Ramsbacher.

Schnell, umsteigefrei und herzlich

Mit ihrem Fahrplan setzt die Westbahn auf schnelle Direktverbindungen, um den Menschen entspanntes und umsteigefreies Reisenzu ermöglichen. 5-mal täglich gibt es unter anderem:

Villach – Wien in 3 Stunden 30 Minuten mit 7 Zwischenstopps, u.a. in Pörtschach am Wörthersee, Klopeiner See (Kühnsdorf), Semmering sowie Wiener Neustadt

Die mit Abstand schnellste Verbindung Klagenfurt – Wiener Neustadt in 2 Stunden 38 Minuten

Klopeiner See (Kühnsdorf) – Wien ohne Umstieg in weniger als 3 Stunden

Neben modernen Fahrzeugen sollen Reisende auf der Südstrecke insbesondere von weiteren Vorzügen der Westbahn profitieren. „Die Westbahn kommt nicht nur mit hochmodernen Zügen auf die Südstrecke, sondern auch mit unserem bewährten Erfolgsrezept: Herzlichkeit. Unser wichtigster Qualitätsfaktor trägt eine Uniform und ein Lächeln. Unsere Mitarbeitenden machen die Marke Westbahn aus und machen durch ihre Herzlichkeit den Unterschied“, so Marco Ramsbacher.

Zum Kick-off 90 Tage vor dem Start Richtung Süden wurde der neue WestShop am Wiener Hauptbahnhof eröffnet, um Reisende speziell über das neue Angebot ab März 2026 zu informieren. Weitere WestShops in Wien Meidling und Graz Hauptbahnhof folgen im Februar. „Die Westbahn kommt, um zu zeigen, wie Bahnfahren im Wettbewerb richtig geht – verlässlich, komfortabel und vor allem herzlich. Mit dem neuen Angebot werden wir ein neues Kapitel für die Westbahn und für Millionen Bahnreisende auf der Südstrecke schreiben und das Qualitätsniveau heben“, betonen die Westbahn-Geschäftsführer zum Schluss.