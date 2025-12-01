Regionale bäuerliche Spezialitäten für die Weihnachtszeit

Wien (OTS) -

Die Advent- und Weihnachtszeit lebt von Traditionen und vielen kulinarischen Höhepunkten. Ob Bratwürstel in Oberösterreich, Karpfen in Wien oder Gans im Burgenland: Die Vielfalt der heimischen Küche macht die Feiertage genussvoll. Österreichs Bäuerinnen und Bauern liefern dafür hochwertige Zutaten und Spezialitäten – vom Festtagsbraten bis zum süßen Gebäck – und sorgen so für den authentischen Geschmack.

Kaum ein anderer Monat ist von kulinarischen Traditionen so geprägt wie der Dezember. Schon in der Adventzeit versüßen Kekse wie zum Beispiel Vanillekipferl, Linzer Augen oder Lebkuchen die Tage bis Weihnachten. Auch Früchte- und Kletzenbrote erfreuen sich großer Beliebtheit - ebenso wie Glühwein und feine Liköre. Den Höhepunkt des Genusses bilden die Weihnachtsfeiertage, wenn Karpfen, Gansl und andere Festtagsgerichte auf den Tisch kommen.

"Zu Weihnachten werden nach wie vor Traditionen gepflegt, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Besonders bei der Auswahl der Speisen bleiben viele Familien ihren Gewohnheiten treu und bereiten jedes Jahr die bewährten Gerichte zu. Auch wenn diese vielerorts in der Adventzeit einfach gehalten sind, zu den Festtagen wird meist groß aufgekocht. Der Geschmack der Speisen weckt nicht nur Kindheitserinnerungen, sondern verleiht dem Zusammensein mit der Familie eine ganz besondere Bedeutung", erklärt Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger.

Typische Gerichte zu Weihnachten

Die kulinarischen Traditionen unterscheiden sich je nach Region deutlich. In Oberösterreich gehören Bratwürstel mit Sauerkraut und Erdäpfelschmarrn zu den Klassikern am Heiligen Abend, während in Salzburg und Tirol traditionell Würstelsuppe serviert wird. In Vorarlberg stehen Raclette oder eine kalte Platte mit Mayonnaisesalat hoch im Kurs. In Kärnten sind Selchwürstel mit Kraut und der Kärntner Reindling typisch. Die Steiermark setzt auf Brat- oder Selchwürstel mit Brot und Kren.

In Wien und Niederösterreich ist der Karpfen besonders beliebt, während im Burgenland oft Gans mit Erdäpfelknödel und Rotkraut auf den Tisch kommt. Bei vielen Familien in ganz Österreich bilden aber auch diverse Festtagsbraten oder Wildgerichte den Höhepunkt des Weihnachtsmenüs. Darüber hinaus gehören Christstollen, Kekse und Früchtebrote österreichweit zum weihnachtlichen Festessen dazu.

Regional einkaufen lohnt sich

"Egal, wofür man sich kulinarisch in der Weihnachtszeit entscheidet - die heimischen Bäuerinnen und Bauern bieten für die gemütliche Adventjause bis hin zum festlichen Weihnachtsmenü hochwertige Zutaten und Spezialitäten. Lebensmittel direkt vom Bauernhof stehen für hohe Qualität, Frische und Transparenz und zeichnen sich durch ihren unverwechselbaren und authentischen Geschmack aus, den die Konsumentinnen und Konsumenten schätzen. Gleichzeitig sind die bäuerlichen Spezialitäten aufgrund der kurzen Transportwege und des sorgfältigen Ressourceneinsatzes besonders nachhaltig und umweltschonend. Wer regionale Produkte wählt, genießt somit guten Gewissens und stärkt die Landwirtschaft sowie den ländlichen Raum", betont LKÖ-Präsident Josef Moosbrugger.

"Vom Fisch oder dem feinen Festtagsbraten über selbstgebackenes Brot und hausgemachte Würste bis hin zu süßem Gebäck und aromatischen Säften reicht das vielfältige Angebot der Bäuerinnen und Bauern. Weihnachtliche Klassiker wie Eierlikör, Glühwein und Glühmost runden die Palette ab. Auch Grundzutaten wie Eier, Butter, Honig und Mehl für Kekse und Lebkuchen sind bei Direktvermarktern erhältlich", erklärt Karl Grabmayr, Obmann des Verbandes bäuerlicher Direktvermarkter Österreich - Gutes vom Bauernhof.

"Insgesamt vermarkten rund 30.000 Betriebe einen Teil ihrer Produkte selbst, beispielsweise über Hofläden, Bauernmärkte, Online-Shops oder Vermarktungskooperationen. Unter www.gutesvombauernhof.at sind zahlreiche Direktvermarkter:innen auf einer Webseite zu finden. Mit wenigen Klicks können sich die Konsumentinnen und Konsumenten die Adressen der Hofläden und Bauernmärkte heraussuchen oder gleich direkt bei den Betrieben hochwertige Qualitätsprodukte bestellen. Die Produkte der Bäuerinnen und Bauern eignen sich auch als besondere Geschenkideen, sodass die Hofläden wahre Fundgruben für Weihnachtsgeschenke sind", so Grabmayr weiter. (Schluss) kra