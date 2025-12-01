Bauherr:innenpreis geht an Loft-Flügel der Wiener Städtischen

Wien (OTS) -

Das preisgekrönte Loft-Gebäude an der Kreuzung Taborstraße/Bruno-Marek-Allee im Nordbahnviertel, entworfen vom Wiener Architekturbüro StudioVlayStreeruwitz, beeindruckt durch seine offene Raumstruktur, die smarte Nutzung von Raum und Licht sowie ein zukunftsweisendes Energiekonzept. Damit setzt die Bauherrin Wiener Städtische in Kooperation mit dem Studio architektonische Maßstäbe in der urbanen Entwicklung. „Unser Ziel war es, einen innovativen, nachhaltigen und auch unkonventionellen Ort zu schaffen, der Menschen inspiriert, offen für individuelle Lebensformen ist und dabei höchste architektonische Qualität bietet. Dass dieses Konzept nun diese hohe Anerkennung findet, macht uns als Bauherrin unglaublich stolz“, freut sich Sonja Raus, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen. In der Jurybegründung heißt es: „Mit der Auszeichnung würdigt die Jury den gelungenen Versuch, im freifinanzierten Wohnungsbau besondere Wege zu gehen – architektonisch, sozial und prozessual. Der Loftflügel ist ein Pionierprojekt, das zeigt, dass sich Flexibilität, Nachhaltigkeit und Markttauglichkeit im heutigen Wohnungsbau nicht ausschließen, wenn Bauherrin und Architekt:innen entsprechend zusammenarbeiten.“

Lebensräume neu denken

Direkt angrenzend an das knapp 100 Meter hohe Wohnhochhaus mit dem Namen „Schneewittchen“ – dem „Leuchtturm“ des Nordbahnviertels – sowie an die 9 Hektar große grüne „Freie Mitte“, beherbergt das prämierte Gebäude 32 Lofts. Dank ihrer Größe von je rund 50 bis über 100 Quadratmeter sowie einer großzügigen Raumhöhe von ca. 2,8 Meter bieten sie Platz für freie Gestaltung. Die flexiblen Wohneinheiten können optimal einem ständigen Wandel unterliegende Lebensformen aufnehmen: Schränke, Regale, Vorhänge oder Pflanzen ersetzen Zimmertrennwände und schaffen eine vielschichtige und individuelle Atmosphäre. Ein drei Meter tiefes Balkondeck sorgt zudem für individuellen Freiraum für jedes Loft sowie für Raum für spontane Begegnungen. „Das Loft-Gebäude im Nordbahnviertel ist ein Paradebeispiel dafür, wie zeitgenössische Architektur Lebensräume neu denken kann. Wir freuen uns sehr, dass die Verbindung aus ästhetischem Anspruch, funktionaler Offenheit und nachhaltiger Bauweise die Jury des Bauherr:innenpreises überzeugt hat“, so Lina Streeruwitz vom StudioVlayStreeruwitz. In Bezug auf Nachhaltigkeit punktet der seit seiner Fertigstellung Ende 2024 voll vermietete Loft-Flügel mit Fernwärme und -kälte dank angewandter Bauteilaktivierung, mit Photovoltaikanlagen und extensiver Begrünung.

Der Bauherr:innenpreis, vergeben von der Zentralvereinigung der Architekt:innen Österreichs, würdigt Bauvorhaben, die in der Verwirklichung ihrer Bauaufgabe, der Ausführung, der architektonischen Gestalt, in ihrem gesellschaftlichen Engagement und innovatorischen Charakter als vorbildlich zu bezeichnen sind. Der prämierte Loft-Flügel wie auch alle anderen nominierten Projekte sind von 2. Dezember 2025 bis 6. März 2026 bei freiem Eintritt im Ringturm (Schottenring 30) zu sehen.

Nähere Infos unter www.airt.at.