Radio 88.6 rockt jetzt auch Salzburg!

Österreich (OTS) -

Radio 88.6 schreibt seine Erfolgsgeschichte weiter und erobert mit Salzburg das nächste Bundesland! Erst im August hat der Privatsender die nationale Sendelizenz erhalten und arbeitet seitdem eifrig daran, auch ganz Österreich zu rocken!

Mit Salzburg holt sich Radio 88.6 ein entscheidendes Bundesland um eine durchgehende Versorgung der Ost-West-Strecke zu sichern und auch bisher unerschlossene Gebiete in Oberösterreich zu erreichen, sowie auch die Verbindung nach Tirol, wo ja ebenfalls seit August 88.6 sein Live-Programm ausstrahlt.

„Wir sind sehr stolz und aufgeregt, unseren bereits treuen Hörern jetzt auch unser einzigartiges Rockprogramm in Salzburg über UKW bieten zu können. Mit der Erweiterung unseres Sendegebiets möchten wir noch mehr Menschen mit unserer Musik und unseren Inhalten erreichen. Wir sind bereit, mit unseren Hörern gemeinsam in Salzburg zu rocken!“, so Ralph Meier-Tanos, Geschäftsführer von Radio 88.6.

Thomas Korponay-Pfeifer, Programmdirektor von Radio 88.6: „Wir wissen natürlich, dass auch und vor allem Salzburg ein hervorragendes Pflaster für Rockmusik ist und freuen uns sehr: Willkommen in der Familie! Radio 88.6 ist ein Rockradio von Fans für Fans und unser Versprechen an alle Salzburger:innen lautet: Wir wollen mit euch gemeinsam das Leben rocken!“

„Mit dem erweiterten Sendegebiet wird Radio 88.6 zum unverzichtbaren Werbepartner. Die neue Präsenz in Salzburg ermöglicht es Unternehmen, ihre Zielgruppen präziser und emotionaler zu erreichen – und noch mehr Menschen mit ihren Produkten in Berührung zu bringen. Die Erweiterung ist mehr als ein neuer Standort: Sie ist der Start für mutige Kampagnen, die auffallen und im Kopf bleiben. Ob starke Marke oder Newcomer – Radio 88.6 liefert die Bühne, auf der Werbung Wirkung zeigt. Mehr Reichweite. Mehr Kraft. Mehr Emotion.“, so Günther Zögernitz, Geschäftsführer RadioCom, der Vermarktungsplattform von Radio 88.6.

Mit seinem klaren Erfolgskonzept und einem unschlagbaren Musik- und Moderationsprogramm hat sich Radio 88.6 als der Rocksender in Österreich etabliert. Die Erweiterung des Sendegebiets nach Salzburg stellt einen weiteren Schritt in der Erfolgsgeschichte des Privatradios dar und festigt die Position als drittgrößter Radiosender Österreichs und verlässliche Anlaufstelle für Rockfans in ganz Österreich.

Radio 88.6 freut sich, die Menschen in Salzburg mit ihrer Leidenschaft für Rockmusik zu begeistern und ihnen ein unvergleichliches Radioprogramm zu bieten - oder anders gesagt: Radio 88.6 rockt Salzburg!