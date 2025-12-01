Generali mit neuem Regionaldirektor und Leiter Exklusiv-Vertrieb

Wien (OTS) -

Die Generali Regionaldirektion für Steiermark und Kärnten-Osttirol steht ab 1. Dezember unter neuer Führung: Andreas Reisinger (43) übernimmt die Leitung von Wolfgang Gratzer (64), der in den Ruhestand wechselt. Gratzer blickt auf eine über 20-jährige erfolgreiche Tätigkeit bei der Generali zurück. Er begann 2005 als Leiter der damaligen Landesdirektion Kärnten/Osttirol. Seit 2010 leitete Wolfgang Gratzer die erweiterte Generali Regionaldirektion für Steiermark und Kärnten-Osttirol.



Andreas Reisinger ist bereits seit 17 Jahren bei der Generali. Er startete 2008 als Business Coach für betriebliche Altersvorsorge, bevor er 2014 Leiter Vertriebsgebiet Linz/Linz Land wurde und schließlich 2021 zum Leiter Exklusiv-Vertrieb für Oberösterreich aufstieg. Reisinger studierte Wirtschaftswissenschaften an der Johannes-Kepler-Universität in Linz und absolvierte zusätzlich den Managementlehrgang der Generali, den Generalagentenlehrgang sowie das „CAS Customer Excellence & Behavioral Insurance“ Programm an der Hochschule St. Gallen.



Die Nachfolge von Andreas Reisinger als Leiter Exklusiv-Vertrieb Oberösterreich übernimmt Christian Razenberger (50). Razenberger stieg 1992 als Lehrling bei der Generali ein. Von 1996 bis 2007 war er Sachbearbeiter in der Vertragsabteilung Leben und später Verkaufsberater im Personenbereich. Seit 2020 leitet er erfolgreich das Vertriebsgebiet Oberösterreich Nord.



CSMO Reinhard Pohn begrüßt die gelungenen internen Nachbesetzungen: „Mit Andreas Reisinger übernimmt ein engagierter Kollege aus den eigenen Reihen die Leitung der Regionaldirektion für Steiermark und Kärnten-Osttirol. Er bringt viel Erfahrung und Know-how mit und wird dazu beitragen, dass Expertise, Kontinuität und unser Streben nach Exzellenz im Sinne unserer Unternehmensstrategie konsequent weitergeführt werden. Auch Christian Razenberger ist eine ausgezeichnete Wahl für die Leitung des Exklusiv-Vertriebs in Oberösterreich und vereint Fachwissen mit Teamorientierung und Erfahrung. Ich wünsche beiden viel Erfolg und Freude in ihren neuen Funktionen und danke Wolfgang Gratzer herzlich für sein langjähriges, wertvolles Engagement für unser Unternehmen.“



DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung zählt mit 2,9 Milliarden Euro Prämieneinnahmen, 4.400 Mitarbeiter_innen und über 1,7 Millionen Kund_innen zu den führenden Versicherungsgesellschaften in Österreich. Sie ist Teil der 1831 gegründeten Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit. Die Generali Group ist in über 50 Ländern mit einem Prämienaufkommen von 95,2 Milliarden Euro sowie Assets under Management von mehr als 800 Milliarden Euro im Jahr 2024 vertreten. Mit rund 87.000 Mitarbeiter_innen, die 71 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali Group eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.