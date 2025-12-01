ORF im November 2025: 34,8 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) -

Die ORF-Sendergruppe erreichte im November 2025 mit u. a. dem U17-WM-Finale, dem Fußball-WM-Qualifikations-Spiel gegen Zypern, der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Bilanzsendung, Fiction wie „Die Rosenheim-Cops“ oder „Der Kommissar und der See“, dem F1-GP von Brasilien, Ski alpin in Gurgl und der aktuellen Berichterstattung einen Marktanteil von 34,8 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,625 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 48,0 Prozent der TV-Bevölkerung.

Weitere Key-Facts zum November 2025

ORF 1: 1,964 Millionen Seher:innen (11,4 Prozent Marktanteil und damit November-Bestwert seit 2014), ORF 2: 2,772 Millionen Seher:innen (20,6 Prozent MA), ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 40,6 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild“ (10. November)

1,293 Millionen Zuschauer:innen, 53 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (17. November)

1,220 Millionen Zuschauer:innen, 56 Prozent Marktanteil

„U17-WM-Finale: Österreich – Portugal “, 2. HZ (27. November)

1,078 Millionen Zuschauer:innen, 50 Prozent Marktanteil

„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ (10. November)

840.000 Zuschauer:innen, 30 Prozent Marktanteil

„Fußball WM Qualifikation: Zypern – Österreich“ (15. November)

825.000 Zuschauer:innen, 37 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (20. November)

737.000 Zuschauer:innen, 29 Prozent Marktanteil

„Der Kommissar und der See“ (8. November)

707.000 Zuschauer:innen, 28 Prozent Marktanteil

„Riesentorlauf der Herren“, 2. DG (28. November)

706.000 Zuschauer:innen, 30 Prozent Marktanteil

„Tatort“ (2. November)

694.000 Zuschauer:innen, 25 Prozent Marktanteil

„Formel 1 GP von Brasilien“ (9. November)

675.000 Zuschauer:innen, 30 Prozent Marktanteil

November-Topwerte in ORF 1

-- Das WM-Finale bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar zwischen Österreich und Portugal ließen sich am 27. November im Vorabend bis zu 1,248 Millionen Fans nicht entgehen, im Schnitt sahen die zweite Halbzeit 1,078 Millionen bei 50 Prozent Marktanteil und 65 bzw. 74 Prozent in den jungen Zielgruppen; damit war dieses Spiel die meistgesehene ORF-Fußballübertragung am Sendeplatz seit dem WM-Finale 2022.

-- Bis zu 909.000 Fans und im Schnitt 825.000 sahen am 15. November in der WM-Qualifikation die entscheidende zweite Halbzeit gegen Zypern live in ORF 1 bei einem Marktanteil von 37 Prozent und 45 bzw. 56 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen 12–49 bzw.12–29 Jahre.

-- Stark unterwegs war auch im November die „Soko Linz“ mit durchschnittlich bis zu 615.000 Reichweite (11. November) bei 22 Prozent Marktanteil und bis zu 26 Prozent MA (25. November) in der Zielgruppe 12–29 Jahre.

-- Durchschnittlich bis zu 512.000 Reichweite (17. November) erzielte die zweite Staffel der ORF/ARD-Degeto-Film/ARD-Erfolgsserie „Tage, die es nicht gab“ bei bis zu 26 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe E–29 Jahre.

--- Bis zu 759.000 Motorsportfans ließen sich den GP von Brasilien am 9. November nicht entgehen, im Schnitt waren 675.000 bei 30 Prozent Marktanteil (36 bzw. 47 Prozent in den jungen Zielgruppen) live dabei; damit war das Rennen in São Paulo der meistgesehene Brasilien-Grand-Prix seit 2022, mit 30 Prozent wurde zudem ein MA-Rekord seit 2012 erzielt.

November-Topwerte in ORF 2

-- Die „Liebesg’schichten und Heiratsaachen“-Finalsendung verfolgten am 10. November bis zu 858.000, im Schnitt waren es 840.000 und 30 Prozent Marktanteil bei 12+ (12–49: 19 Prozent; 12–29: 24 Prozent).

-- Die Hauptabend-Sendung „70 Jahre Zeit im Bild“ am 24. November sahen bis zu 615.000 Zuschauer:innen und im Schnitt 524.000 bei 20 Prozent Marktanteil (und je 13 Prozent MA in den jungen Zielgruppen).

-- Erfolgreicher Auftakt für das neue Format „Barbara Karlich unterwegs“: Am 23. November wollten sich bis zu 369.000 Zuseher:innen bei 20 Prozent Marktanteil im Vorabend durch „Mein Burgenland“ führen lassen.

-- „Die Gala für LICHT INS DUNKEL“ als TV-Sendung am 14. November wurde vom Publikum gut angenommen und erreichte durchschnittlich 319.000 Seherinnen und Seher; der Höchstwert lag bei 383.000 Zuseherinnen und Zusehern und einem Marktanteil von 14 Prozent; insgesamt erreichten die Live-Einstiege zur „Challenge für LICHT INS DUNKEL“ sowie die Live-Übertragung der Gala 1,148 Mio. Seher:innen in ORF 2, das entspricht 15 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

November-Topwerte in ORF III

-- Im Reichweiten-Ranking führt im November „Heimat Österreich: Obersteirische Alpen“ (26. November) mit 128.000 RW bei fünf Prozent MA, gefolgt von „Landleben: Vom Ausseerland ins Schilcherland“ (12. November) mit 127.000 Reichweite bei fünf Prozent Marktanteil und „Heimat Österreich: Auf der Koralm“ (5. November) mit 120.000 RW bei vier Prozent MA.

Stärkster Streaming-November bisher

Den bisher mit Abstand stärksten November seit Einführung der Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) im Jahr 2017 verbuchten die ORF-Video-Streams: Die Live-Streams und Videos-on-Demand erzielten in Österreich insgesamt 16,0 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 104 Millionen Bruttoviews (Videostarts) sowie ein Gesamtnutzungsvolumen von 511 Millionen Minuten – das bedeutet neuen November-Rekord bei allen drei Kennwerten (vorläufige Zahlen). Neben Schwerpunkten im Infobereich zählten beim Sport die Fußball-U17-WM-Spiele (allen voran das Finale Portugal – Österreich), das Fußball-WM-Qualifikationsspiel Zypern – Österreich sowie die Übertragungen der Formel 1 und Ski-alpin-Rennen zu den Streaming-Highlights. Im Unterhaltungs- und fiktionalen Bereich waren u. a. „Willkommen Österreich“, die Bilanzfolge „Liebesg’schichten und Heiratssachen“, die zweite Staffel von „Tage, die es nicht gab“, „Soko Linz“ sowie der Austropop-Musikfilm „Bis auf Weiteres unsterblich“ stark nachgefragt. Stärkster Live-Stream im November und damit gleichzeitig bisher auch der stärkste ORF-Live-Stream des heurigen Jahres war die zweite Halbzeit des Fußball-U17-WM-Finales Portugal – Österreich am 27. November mit einer Durchschnittsreichweite von 109.000. Die am meisten on demand abgefragte Sendung im November war die Auftaktfolge von „Tage, die es nicht gab“ (17. November) mit einer Durchschnittsreichweite von 42.000.