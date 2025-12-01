Reminder: Einladung zum Pressegespräch Drei Digitalisierungsstudie 2025

Wien (OTS) -

Drei Digitalisierungsstudie 2025

Ist Österreichs Mittelstand für die nächste Phase der Digitalisierung gerüstet?

am Donnerstag, 4. Dezember 2025 um 09:30 Uhr

im APA Pressezentrum und im Livestream



Ihre Gesprächspartner

Rudolf Schrefl, CEO Drei Österreich

Dr. Karim Taga, Managing Partner Arthur D. Little (ADL)

Ort: APA Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien



Der Einsatz von KI, Cloud Computing und Data Analytics steigt weltweit sprunghaft an und eröffnet neue Potentiale für die Optimierung von Arbeitsprozessen. Das gilt auch für mittelständische Unternehmen in Österreich, bei denen sich – getrieben vom Wettbewerbsdruck und der KI – deutliche Fortschritte in der Digitalisierung abzeichnen. Schon heute betrachten 6 von 10 Unternehmen den Einsatz von KI als wettbewerbsentscheidend.

Im Auftrag von Drei hat marketmind in diesem Jahr bereits zum neunten Mal den Stand der Digitalisierung für Österreichs Wirtschaft erhoben und mehr als 800 Unternehmen befragt: Wie stark sind sie digitalisiert, welche Digitalisierungsthemen stehen im Fokus und wo gibt es noch Aufholbedarf? Die diesjährige Untersuchung setzt zudem einen besonderen Fokus die Themen hybrides Arbeiten und Cyber-Security.

Beim Pressegespräch am 4. Dezember möchten wir Ihnen die wichtigsten Studienergebnisse vorstellen.

Anmeldung

Das Pressegespräch bieten wir in Hybridform an. Bitte geben Sie uns per Mail an presse@drei.com bekannt, ob Sie den Termin live im APA Pressezentrum oder per Stream wahrnehmen möchten. Den Streaminglink senden wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung zu. Wir freuen uns auf Sie.

Freundliche Grüße, Petra Jakob und Tom Tesch