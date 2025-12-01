Großer Andrang beim „Tag im ORF“

Wien (OTS) -

Enormes Publikumsinteresse am „Tag im ORF“: Der ORF hatte gestern, am Sonntag, dem 30. November 2025, seine Türen geöffnet und 3.000 Besucher:innen kamen der Einladung nach, am ORF-Mediencampus Spannendes, Wissenswertes und Unterhaltsames zur Radio-, Fernseh- und Onlineproduktion zu erfahren. Das Publikum konnte vor Ort die Vielfalt der ORF-Programme erleben – mit ORF-Stars, Moderatorinnen und Moderatoren, zahlreichen Aktionen vom Ö1-Quiz bis zur „Tanzmusik auf Bestellung mit Radio Wien“ und Guided Tours u. a. in den neuen Multimedialen Newsroom, ins neue Sportstudio, zu den Radios Ö1, Ö3 und FM4 sowie zum Ü-Wagen Ü33. Die Tickets waren gratis.



ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Das enorme Interesse an unserem ‚Tag im ORF‘ freut mich wirklich sehr: 3.000 Besucher:innen sind ein klarer Beweis dafür, dass der ORF für die Österreicher:innen ein überaus wichtiger und relevanter Begleiter in ihrem Leben ist. Der Erfolg dieser ORF-Initiative ist gleichzeitig auch Ansporn für uns, als ‚ORF für alle‘ noch besser auf unser Publikum zuzugehen und so nah wie möglich bei den Österreicher:innen zu sein. Ich danke allen Mitwirkenden – dem Organisationsteam, den Sendungsverantwortlichen, Moderatorinnen und Moderatoren, ORF-Stars und unseren Partnern – für das Gelingen dieser Aktion für unser Publikum.“



Multimediales öffentlich-rechtliche Gesamtangebot zum Angreifen



Den 3.000 Gästen standen themenspezifische Führungsmodule zur Verfügung, die je nach Interesse kombiniert werden konnten. Ein buntes Rahmenprogramm sorgte für Abwechslung für die ganze Familie. So wurden schon die Jüngsten vom Kasperl begrüßt. Auf der Tanzfläche im TV-Theater animierten im Rahmen des Radio-Wien-Tanzmarathons aus „Dancing Stars“ bekannte Profis zum Mittanzen.

Highlights wie u. a. das „Ö1 Quiz“, „Fit mit den Stars“, „Hack Check“ aus dem ORF-Kinderprogramm, „Wir bewegen Österreich – Schule“ sowie eine Virtual-Reality-Reise zum Nordpol aus der aktuellen „Immersium:Wien“-Ausstellung „Magisches Weihnachten“ in Kooperation mit LICHT INS DUNKEL boten Unterhaltung für alle.

Begleitet wurde der Tag von ORF-Stars wie Alexandra Maritza Wachter („ZIB“), Kristina Inhof (ORF Sport), Idan Hanin („ZIB TikTok“), Lena Grandl-Großmann & Esther Csapo („ZIB Zack Mini“), Corinna Kamper („Fit mit den Stars“), Bernhard Fellinger („Ö1 Quiz“), Alex List (Radio-Wien-DJ) sowie Chris Lachmuth (Radio Wien).

Außerdem gab es ein Meet & Greet mit Claudia Stöckl („Ö3 Frühstück bei mir“) und Katharina Stemberger („Soko Linz“).

Auch die Workshops zu den Themen Präsentation vor der Kamera, Aussprache, Medienkompetenz, IT-Security und ORF ON waren gut gebucht. Das Rahmenprogramm mit LICHT INS DUNKEL, Kinderschminken, Bastelstationen für Kinder, Teletext, Kater-Kurt-Rätselrallye, 3D-Erlebnis (Kitzbühel), Eurovision Song Contest, weiters mit Spielen zur Barrierefreiheit der ORF-Programme, Grußbotschaften mit einer Gebärdendolmetscherin, dem ORF-Redewettbewerb SAG’S MULTI, „Ö1 Club-Mobil“, Radio-Wien-DJ und -Moderation in der „FÜR ALLE“-Halle bei den TV-Studios sorgte für reichlich Abwechslung.



Alle Infos zu Führungen und Workshops am ORF-Mediencampus gibt es auf backstage.ORF.at.