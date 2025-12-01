  • 01.12.2025, 11:21:03
  • /
  • OTS0075

AWARD FÜR DAS FEST! 20 JAHRE OKTO. GEMEINSAM STRAHLEN.

700 Fans feierten den Community Sender im Wiener WUK

20 JAHRE OKTO. GEMEINSAM STRAHLEN
WIEN (OTS) - 

Auf die Minute genau 20 Jahre nachdem die erste Sendung auf OKTO on Air ging, feierte der Community Sender letzten Freitag um 20:00 Uhr gemeinsam mit 700 Gästen seine Sendungsmacher:innen. Alle Anwesenden bekamen erstmals den OKTO AWARD verliehen, eine schwarze Statuette aus dem Logo des TV-Kanals. EDWIN + DIE ÜBLICHEN VERDÄCHTIGEN sorgten zum Auftakt gleich für gute Stimmung. DONNA SAVAGE + BRENK SINATRA legten mit ihrem zweiten Musik-Act noch ordentlich nach. Für eine unvergessliche DJ-Line sorgten noch ANNA ULLRICH und SKOFI bis 4:00 Uhr früh.

Zwischen den Musikbeiträgen kamen noch einige Sendungsmacher:innen zu Wort. Gag-Autor und Straßenumfragen-Meister Marc Carnal und Rafael Gindl (Die letzte Reportage), die beide ihre ersten TV-Erfahrungen bei OKTO machten, steuerten ebenfalls zur Unterhaltung bei.

Bereits um 18:00 Uhr trafen sich bei einem VIP-Empfang Sendungsmacher:innen, das OKTO Team und Prominenz aus Politik und Medien.


Die gesamte Live-Übertragung (von 20:00 bis 23:00 Uhr) können Sie unter diesem Link nachsehen:
https://www.okto.tv/de/sendereihe/20

Eine ausführliche Fotoreportage © OKTO, Markus Wache finden Sie hier:
https://www.swisstransfer.com/d/ff44f71f-c750-4a22-93b3-e3eaf8581848

Rückfragen & Kontakt

OKTO Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit
Mag. phil. Florian Müller
Telefon: +43 677 628 952 53
E-Mail: fm@okto.tv
Website: https://www.okto.tv

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OKT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright