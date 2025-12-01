AWARD FÜR DAS FEST! 20 JAHRE OKTO. GEMEINSAM STRAHLEN.

WIEN (OTS) -

Auf die Minute genau 20 Jahre nachdem die erste Sendung auf OKTO on Air ging, feierte der Community Sender letzten Freitag um 20:00 Uhr gemeinsam mit 700 Gästen seine Sendungsmacher:innen. Alle Anwesenden bekamen erstmals den OKTO AWARD verliehen, eine schwarze Statuette aus dem Logo des TV-Kanals. EDWIN + DIE ÜBLICHEN VERDÄCHTIGEN sorgten zum Auftakt gleich für gute Stimmung. DONNA SAVAGE + BRENK SINATRA legten mit ihrem zweiten Musik-Act noch ordentlich nach. Für eine unvergessliche DJ-Line sorgten noch ANNA ULLRICH und SKOFI bis 4:00 Uhr früh.



Zwischen den Musikbeiträgen kamen noch einige Sendungsmacher:innen zu Wort. Gag-Autor und Straßenumfragen-Meister Marc Carnal und Rafael Gindl (Die letzte Reportage), die beide ihre ersten TV-Erfahrungen bei OKTO machten, steuerten ebenfalls zur Unterhaltung bei.



Bereits um 18:00 Uhr trafen sich bei einem VIP-Empfang Sendungsmacher:innen, das OKTO Team und Prominenz aus Politik und Medien.





Die gesamte Live-Übertragung (von 20:00 bis 23:00 Uhr) können Sie unter diesem Link nachsehen:

https://www.okto.tv/de/sendereihe/20



Eine ausführliche Fotoreportage © OKTO, Markus Wache finden Sie hier:

https://www.swisstransfer.com/d/ff44f71f-c750-4a22-93b3-e3eaf8581848