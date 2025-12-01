- 01.12.2025, 11:21:03
AWARD FÜR DAS FEST! 20 JAHRE OKTO. GEMEINSAM STRAHLEN.
700 Fans feierten den Community Sender im Wiener WUK
Auf die Minute genau 20 Jahre nachdem die erste Sendung auf OKTO on Air ging, feierte der Community Sender letzten Freitag um 20:00 Uhr gemeinsam mit 700 Gästen seine Sendungsmacher:innen. Alle Anwesenden bekamen erstmals den OKTO AWARD verliehen, eine schwarze Statuette aus dem Logo des TV-Kanals. EDWIN + DIE ÜBLICHEN VERDÄCHTIGEN sorgten zum Auftakt gleich für gute Stimmung. DONNA SAVAGE + BRENK SINATRA legten mit ihrem zweiten Musik-Act noch ordentlich nach. Für eine unvergessliche DJ-Line sorgten noch ANNA ULLRICH und SKOFI bis 4:00 Uhr früh.
Zwischen den Musikbeiträgen kamen noch einige Sendungsmacher:innen zu Wort. Gag-Autor und Straßenumfragen-Meister Marc Carnal und Rafael Gindl (Die letzte Reportage), die beide ihre ersten TV-Erfahrungen bei OKTO machten, steuerten ebenfalls zur Unterhaltung bei.
Bereits um 18:00 Uhr trafen sich bei einem VIP-Empfang Sendungsmacher:innen, das OKTO Team und Prominenz aus Politik und Medien.
Die gesamte Live-Übertragung (von 20:00 bis 23:00 Uhr) können Sie unter diesem Link nachsehen:
https://www.okto.tv/de/sendereihe/20
Eine ausführliche Fotoreportage © OKTO, Markus Wache finden Sie hier:
https://www.swisstransfer.com/d/ff44f71f-c750-4a22-93b3-e3eaf8581848
