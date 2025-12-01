Die Wiener Ordensspitäler: Franziskus Spital - 2x in Wien mit Top-Medizin

Wien (OTS) -

Das Franziskus Spital steht für moderne, innovative Medizin, höchste fachliche Expertise und patientenorientierte Versorgung an zwei Standorten: Landstraße und Margareten. Im Franziskus Spital Landstraße liegt der Schwerpunkt auf der Gesundheit älterer Menschen. Die internistische Abteilung ist auf Nierenerkrankungen in Verbindung mit Herzinsuffizienz und Diabetes spezialisiert. Eine der größten Palliativstationen Österreichs sorgt für bestmögliche Lebensqualität schwerstkranker Patient:innen. Das Franziskus Spital Margareten bietet umfassende Kompetenz in der Behandlung von Patient:innen mit Herz-Erkrankungen. Darüber hinaus werden Lungen- und Magen-Darm-Beschwerden spezialisiert versorgt. Abgerundet wird das Angebot der Inneren Medizin durch multiprofessionelle Schmerzmedizin und ein Schlaflabor. Die Chirurgie bietet mit dem Hernien-Kompetenzzentrum selbst in komplexen Fällen Abhilfe. Das Brustgesundheitszentrum begleitet betroffene Frauen medizinisch und menschlich auf höchstem Niveau. Zudem werden Eingriffe an Darm und Schilddrüse vorgenommen und in Kooperation mit der Klinik Landstraße (WiGeV) Augen- und Bandscheiben-Operationen durchgeführt. In der Akutgeriatrie und Remobilisation, die an beiden Standorten angeboten wird, wird gezielt an der Wiedererlangung der Selbständigkeit gearbeitet – in der Landstraße auch tagesklinisch. „Wir verbinden Top-Medizin, individuell abgestimmte Versorgung und ein hohes Maß an menschlicher Zuwendung – all das mündet in höchste Patient:innenzufriedenheit,“ erklärte am Montag Franziskus Spital-Geschäftsführer Mag. Martin Steiner.

Die sieben Wiener Ordensspitäler

„Was macht die Wiener Ordensspitäler aus? Patient:innenorientierte akademische Medizin. Wir sind den Wiener Patient:innen, der Wissenschaft und unseren Werten verpflichtet. Die Stadt Wien und der Wiener Gesundheitsfonds sorgen im Sinne einer Versorgungspartnerschaft für die Wiener Bevölkerung dauerhaft für unsere Finanzierungssicherheit und damit auch für diese wichtige Arbeit“, so Univ.-Prof. Dr. Heinrich Resch, Sprecher der Wiener Ordensspitäler. Die sieben gemeinnützigen Wiener Ordensspitäler umfassen das Barmherzige Brüder Krankenhaus (1020 Wien), das Franziskus Spital (1030 und 1050 Wien) und die Spitäler der Vinzenz Kliniken Wien [Herz-Jesu Krankenhaus (1030 Wien), Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien (1060 Wien), Orthopädisches Spital Speising (1130 Wien), St. Josef Krankenhaus (1130 Wien), Göttlicher Heiland Krankenhaus (1170 Wien)]. Gemeinsam sind sie schon immer ein verlässlicher, flexibler und berechenbarer Partner der Stadt Wien. Charakteristisch für die Häuser ist die Kombination privater Trägerschaft (Ordensgemeinschaften oder Stiftungen) mit Gemeinnützigkeit.

Rückfragehinweis:

Franziskus Spital

Claudia Roithner-Klaus, BA

Unternehmenskommunikation

+43 1 546 05 - 2463

claudia.roithner-klaus@franziskusspital.at

www.franziskusspital.at