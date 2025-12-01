  • 01.12.2025, 11:12:02
Digitaler Familienland-Adventkalender startete am 1. Dezember

Tägliche Überraschungen für die ganze Familie verkürzen die Wartezeit auf’s Christkind

St. Pölten (OTS) - 

Seit dem 1. Dezember heißt es: Mit dem digitalen Adventkalender in der Familienland-App jeden Tag tolle Preise gewinnen! Die Familienland Niederösterreich GmbH lädt alle Inhaberinnen und Inhaber des Familienland*Passes herzlich ein, beim beliebten digitalen Adventkalender mitzumachen. „Die tägliche Portion Vorfreude und die kleinen Überraschungen, die gewonnen werden können, verkürzen das Warten auf das Christkind auf besonders schöne Weise“, freut sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Zahlreiche Partnerbetriebe des Familienland*Passes haben sich kreative und vielfältige Geschenke einfallen lassen, die sie für den Adventkalender zur Verfügung stellen. Hinter den 24 Türchen verbergen sich unter anderem zwei Nächte im Doppelzimmer im Auszeit Hotel St. Lambrecht, ein Tageseintritt in das H2O Hotel-Therme-Resort, eine Jahreskarte für den Wildpark Hochrieß, Gutscheine vom Acht-Millimeter-Kino Mank und vom Festspielhaus St. Pölten, eine Familien-Tageskarte für das Aqua Nova, ein Gutschein für einen Ausflug mit dem Ötscherbären, zwei Tageskarten für das Skigebiet Semmering-Hirschenkogel, eine Familienkarte für Schloss Hof und vieles mehr. Für doppelte Freude sorgt das Landesgremium für Papier- und Spielwarenhandel der Wirtschaftskammer Niederösterreich: Zusätzlich werden 24 Gesellschaftsspiele zur Verfügung gestellt, die ebenfalls verlost werden. Damit haben Familien täglich gleich zwei Chancen auf großartige Preise.

„Vorfreude verbindet – deshalb laden wir nicht nur Eltern, sondern auch Großeltern, Tanten, Onkel und andere Bezugspersonen ein, gemeinsam mit den Kindern am Gewinnspiel teilzunehmen und die Adventzeit bewusst zu erleben“, betont Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH. Der digitale Adventkalender ist in der Familienland-App exklusiv für Inhaberinnen und Inhaber des FamilienlandPasses abrufbar. Die Familienland-App kann in den gängigen App-Stores kostenlos heruntergeladen werden. Informationen zum FamilienlandPass befinden sich auf www.familienland.at

Weitere Informationen: NÖ Familienland GmbH, Karin Feldhofer, Telefon 02742 9005 13484, E-Mail karin.feldhofer@noel.gv.at oder Sophie Moser, Telefon 02742 9005 13474, E-Mail sophie.moser@noel.gv.at, www.familienland.at

