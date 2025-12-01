GivingTuesday am 2.12. gibt Auftakt zur weihnachtlichen Zeit des Gebens

Wien (OTS) -

Am morgigen Dienstag, 2. Dezember, feiern Millionen Menschen auf der ganzen Welt den #GivingTuesday und damit die Kraft des Gebens als Rückgrat der Gesellschaft. Die Idee dahinter ist einfach und inspirierend: Jede und jeder kann mitmachen und etwas Gutes tun, egal, ob durch eine Geldspende, freiwilliges Engagement in der Freizeit oder den Einsatz für ein Herzensanliegen.

Auch in Österreich setzen Vereine, Privatpersonen und Unternehmen am morgigen #GivingTuesday unzählige kreative Aktionen im Zeichen gemeinnütziger Anliegen um. Initiiert wurde der #GivingTuesday 2012 von der amerikanischen Organisation „92nd Street Y“ und der „United Nations Foundation“, um unmittelbar nach den Konsum-Aktionstagen „BlackFriday“ und „CyberMonday“ die große Bedeutung des Gebens vor den Vorhang zu holen. Heute beteiligen sich weltweit fast 100 Länder an der Bewegung.

Von der unersetzbaren Kraft gesellschaftlicher Solidarität ist auch Österreichs Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen überzeugt: „ Geld regiert die Welt, so heißt es. Aber: Was wären wir für eine Gesellschaft ohne Zusammenhalt, ohne ehrenamtliches Engagement, ohne Nachbarschaftshilfe? Eine arme Gesellschaft. Eine kleine, verständnisvolle Geste, ein tröstendes Wort, eine helfende Hand zur richtigen Zeit sind oft mehr wert als alles Geld. Denken wir daran. Gerade am #GivingTuesday. Seien wir füreinander da. An jedem Tag des Jahres. “

Gleichzeitig fällt mit dem Aktionstag der Startschuss für die Weihnachtszeit als Hochphase der Großzügigkeit in Österreich. Über ein Viertel aller Spenden des gesamten Jahres werden im Dezember gegeben. Für viele gemeinnützige Projekte entscheidet sich in diesen Wochen, ob Sie im kommenden Jahr weitergeführt werden können. Infos: www.giving-tuesday.at