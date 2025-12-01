Alexandra Hailzl zur Vorständin der Europäischen Reiseversicherung AG bestellt

Wien (OTS) -

Der Aufsichtsrat der Europäischen Reiseversicherung AG hat Alexandra Hailzl mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 zur Vorständin bestellt. Erst vor kurzem wurde Hailzl zur Geschäftsführerin der Europ Assistance Österreich ernannt. Mit der zusätzlichen Vorstandsfunktion übernimmt sie eine zentrale Rolle an der Schnittstelle beider Unternehmen innerhalb der Generali Group.

Die studierte Juristin verfügt über langjährige Erfahrung in der Leitung von HR-Abteilungen sowie in Transformations- und Organisationsentwicklungsprozessen in nationalen und internationalen Konzernen. Seit ihrem Eintritt in die Europ Assistance hat sie als Director Human Resources und Mitglied der Geschäftsleitung wesentliche Impulse gesetzt und die Weiterentwicklung des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben.

Mit der neuen Funktion wird Hailzl künftig eine entscheidende Brückenrolle zwischen der Europ Assistance und der Europäischen Reiseversicherung einnehmen. Beide Unternehmen arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen – ihre Bestellung ist daher sowohl ein Signal für Kontinuität als auch eine logische Weiterentwicklung der gemeinsamen strategischen Ausrichtung.

„ Mit Alexandra gewinnen wir eine engagierte und erfahrene Kollegin für das Vorstandsteam der Europäischen Reiseversicherung. Ihre Bestellung unterstreicht die Stärke unserer Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe – und zeigt, dass konsequente Führung, kulturelle Stärke und Diversität zentrale Treiber unseres Erfolges sind “, sagt Pascal Baumgarten, CEO Home, Mobility, Northern und Eastern Europe.

Alexandra Hailzl ergänzt: „ Ich freue mich sehr über das Vertrauen und darauf, unsere gemeinsame Weiterentwicklung in dieser erweiterten Rolle voranzutreiben. Gemeinsam mit meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen möchte ich unseren erfolgreichen Weg konsequent fortsetzen und unsere starke gemeinsame Kultur weiter stärken. “

ÜBER DIE EUROPÄISCHE REISEVERSICHERUNG

Die Europäische Reiseversicherung ist der größte österreichische Reiseversicherer und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten integrierten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit. Die Generali Group ist in über 50 Ländern mit einem Prämienaufkommen von 95,2 Milliarden Euro sowie Assets under Management von mehr als 800 Milliarden Euro im Jahr 2024 vertreten. Mit rund 87.000 Mitarbeiter_innen, die 71 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali Group eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung.

ÜBER EUROP ASSISTANCE

Die Europ Assistance Group ist ein weltweit führender Anbieter von Assistance-Dienstleistungen und Reiseversicherungen. Seit der Gründung im Jahr 1963 unterstützt das Unternehmen Menschen in über 200 Ländern und Regionen – unter anderem mit medizinischer Hilfe auf Reisen, Mobilitäts- und Pannenhilfe, Services rund ums Zuhause, Gesundheits- und Seniorenbetreuung sowie Concierge-Leistungen. Als Teil der Generali Group gilt Europ Assistance als Pionier des Assistance-Konzepts. In Österreich ist Europ Assistance ausschließlich im Assistance-Geschäft tätig und bietet keine Versicherungsprodukte an.